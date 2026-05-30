El Parque de la Ciudad se prepara para el Torneo Itinerante de Natación el 5 de diciembre

La Rioja será sede el 5 de diciembre del 12ª Torneo Itinerante de Natación, con equipos de diversas provincias y del exterior. Se nadará en postas de 20 minutos durante ocho horas. ¡Un evento imperdible!

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La provincia de La Rioja será la anfitriona del 12ª edición del Torneo Itinerante de Natación, programado para el próximo 5 de diciembre en las piletas del Parque de la Ciudad. Este evento, que por primera vez se llevará a cabo en la provincia, fue anunciado por Rubén González, nadador de aguas abiertas y organizador del torneo, quien se reunió con autoridades de la Secretaría de Deportes para coordinar los detalles.

El torneo tiene una modalidad única, que consiste en ocho horas de nado continuo en equipos. Cada equipo, conformado por un mínimo de 14 y un máximo de 20 nadadores, competirá en postas de 20 minutos. El ganador será el equipo que acumule la mayor cantidad de metros recorridos. Equipos de diversas provincias, como Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Chubut y Buenos Aires, ya se han inscrito, al igual que competidores de Brasil, Chile y Colombia en ediciones anteriores.

La elección de La Rioja como sede se realizó mediante una encuesta entre los participantes de la edición anterior, destacándose entre tres lugares propuestos. González también mencionó que las condiciones naturales de la provincia son un atractivo para el evento, resaltando su belleza y adecuación para la natación al aire libre.