Sábado, 30 de Mayo 2026
Economía

Perforaciones de litio en Arauco: un nuevo impulso para el desarrollo local

La empresa Udine S.A. inicia perforaciones en el Salar de Pipanaco, marcando un avance crucial en la exploración de litio en La Rioja. Este proyecto, en colaboración público-privada, busca evaluar la concentración del recurso en áreas clave del departamento Arauco.

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La empresa Udine S.A. ha iniciado perforaciones exploratorias en el sur del Salar de Pipanaco para evaluar la concentración de litio, luego de dos años de prospección y estudios geofísicos. Este avance se produce en el contexto de una colaboración entre el sector público y privado, lo que marca un hito en la exploración de litio en La Rioja.

Las perforaciones están localizadas en el departamento Arauco, específicamente en la zona de Aimogasta, cerca de la desembocadura del Río Salado. Durante una reunión de trabajo, se discutieron las acciones futuras, con la participación del ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y otros representantes de la EMSE y Udine S.A.

La identificación de tres áreas de interés para perforaciones permitirá obtener datos precisos sobre el litio en la región. Desde el Gobierno provincial, se destaca la importancia del modelo de colaboración, donde el Estado, a través de EMSE, facilita inversiones y acompaña el desarrollo de proyectos, mientras que la empresa aporta tecnología y financiamiento.

Germán Boguetti, vicepresidente de Udine S.A., enfatizó el potencial minero de La Rioja y el compromiso del Gobierno en promover la inversión de manera transparente, lo cual es clave para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Etiquetas: la rioja salar de pipanaco litio minería gobierno provincial udine sa
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