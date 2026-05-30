Robo de cables en Yacampis: vecinos preocupados por la inseguridad en la plaza

Dos hombres fueron arrestados en el barrio Yacampis por intentar robar cables de alumbrado público. La rápida actuación de un vecino y la policía evitó que escaparan. La comunidad se mobiliza contra la inseguridad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La intervención de un vecino en el barrio Yacampis permitió la detención de dos sospechosos que estaban robando cables del alumbrado público. El incidente ocurrió cerca de las 21:00 en las calles Cabo 1° Rodríguez y Cacique Olayón, donde el ciudadano alertó a otros vecinos y a la policía sobre la situación.

Los delincuentes, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, intentaron huir, pero fueron detenidos a pocos metros del lugar por el personal policial que llegó rápidamente. Durante la requisa, se encontró un cable de aproximadamente cinco metros en posesión de los acusados, que se presume habían sustraído momentos antes.

Ambos individuos quedaron detenidos en situación de flagrancia bajo la acusación de tentativa de robo, según la disposición de la Fiscalía de turno. Este hecho resalta la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra la delincuencia, ya que la participación activa de los vecinos es fundamental para mejorar la seguridad en la zona.

Las autoridades continúan investigando el suceso, que ha generado inquietud entre los residentes, quienes se están mostrando cada vez más activos en la denuncia de delitos. Se espera que esta colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad contribuya a reducir la incidencia delictiva en el barrio.