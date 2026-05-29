Córdoba: marcha por Agostina Vega se ve interrumpida por descompensación de su madre

La madre de Agostina Vega, Melisa, se descompensó en una marcha en Córdoba, donde se exige su aparición. La búsqueda sigue intensificándose con nuevas pruebas y operativos.

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La búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado 23 de mayo, sigue su curso en Córdoba. Durante una marcha que se llevó a cabo en la ciudad, su madre, Melisa, sufrió una descompensación emocional debido a la angustia por la falta de noticias sobre su hija, revelando que ha estado sin comer ni dormir en días.

La marcha, que comenzó a las 17, reunió a familiares, amigos y allegados con el propósito de exigir la aparición con vida de Agostina. A medida que se recorrieron las calles, se intensificaron los operativos de búsqueda en el barrio Cofico, donde fue vista por última vez. El fiscal Raúl Gascón destacó que se están realizando peritajes en la casa del acusado y que se busca a la joven “con y sin vida”.

Gascón también informó sobre el análisis de un vehículo encontrado en la zona y mencionó la existencia de un video que podría estar relacionado con Agostina. La comunidad se ha movilizado en apoyo a la familia, mostrando su preocupación por el caso, que ha captado la atención mediática y el compromiso de las autoridades para continuar la búsqueda.