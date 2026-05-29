Sábado, 30 de Mayo 2026
Policiales

Córdoba: marcha por Agostina Vega se ve interrumpida por descompensación de su madre

La madre de Agostina Vega, Melisa, se descompensó en una marcha en Córdoba, donde se exige su aparición. La búsqueda sigue intensificándose con nuevas pruebas y operativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Córdoba: marcha por Agostina Vega se ve interrumpida por descompensación de su madre
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado 23 de mayo, sigue su curso en Córdoba. Durante una marcha que se llevó a cabo en la ciudad, su madre, Melisa, sufrió una descompensación emocional debido a la angustia por la falta de noticias sobre su hija, revelando que ha estado sin comer ni dormir en días.

La marcha, que comenzó a las 17, reunió a familiares, amigos y allegados con el propósito de exigir la aparición con vida de Agostina. A medida que se recorrieron las calles, se intensificaron los operativos de búsqueda en el barrio Cofico, donde fue vista por última vez. El fiscal Raúl Gascón destacó que se están realizando peritajes en la casa del acusado y que se busca a la joven “con y sin vida”.

Gascón también informó sobre el análisis de un vehículo encontrado en la zona y mencionó la existencia de un video que podría estar relacionado con Agostina. La comunidad se ha movilizado en apoyo a la familia, mostrando su preocupación por el caso, que ha captado la atención mediática y el compromiso de las autoridades para continuar la búsqueda.

Etiquetas: córdoba agostina vega desaparición búsqueda justicia comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4135 articles →

Artículos relacionados

Condena de 9 años a Paul Waidatt por el homicidio de "Charly" Cordero en Chilecito

Autopsia determinará causas de muerte tras violenta pelea en la Capital riojana

Conductor embiste un árbol en el macrocentro: se niega a la prueba de alcoholemia

Investigación avanza en Córdoba: peritajes en casa del detenido por el caso Agostina

Allanamientos en barrio San Martín: dos detenidos por robo y creciente preocupación vecinal

Intendente Luis Orquera protagoniza un accidente en ruta a Vinchina, sin heridos

La fiscalía investiga mensajes cruciales en el caso de Agostina Vega en Córdoba

Detenido en Puerto Madryn un estafador buscado por la justicia de La Rioja y Córdoba

Intento de robo en Capital: dos detenidos tras atropellar a un peatón
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar