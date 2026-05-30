Efemérides del 30 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 30 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 30 de mayo de 2026

1574 – en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la aldea de San Salvador, hoy Dolores.

– en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la aldea de San Salvador, hoy Dolores. 1919 – en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país.

– en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país. 1935 – Bolivia acepta una tregua de treinta días en la guerra del Chaco, gracias a la mediación de Argentina y Brasil.

– Bolivia acepta una tregua de treinta días en la guerra del Chaco, gracias a la mediación de Argentina y Brasil. 1977 – Federico Vilar, futbolista argentino.

– Federico Vilar, futbolista argentino. 1981 – en Bangladés, el presidente Ziaur Rahman es asesinado en un golpe de Estado dirigido por el general Manzur.

– en Bangladés, el presidente Ziaur Rahman es asesinado en un golpe de Estado dirigido por el general Manzur. 1997 – Agustín Cardozo, futbolista argentino.

– Agustín Cardozo, futbolista argentino. 1998 – Franco Sivetti, futbolista argentino.

– Franco Sivetti, futbolista argentino. 1998 – Matías Viguet, futbolista argentino.

– Matías Viguet, futbolista argentino. 2000 – Ignacio País Mayán, futbolista argentino.

– Ignacio País Mayán, futbolista argentino. 2009 – en el estadio River Plate (en Buenos Aires) sucede el último recital de la banda Los Piojos

💡 ¿Sabías que...? El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera en Ruan, Francia, a la edad de 19 años, tras ser acusada de herejía. Su ejecución marcó un punto crucial en la Guerra de los Cien Años, y con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la identidad nacional francesa. En 1920, fue canonizada por la Iglesia Católica, reconociendo su santidad y valor.

En el mundo: 30 de mayo de 2026