Efemérides del 30 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 30 de mayo de 2026
- 1574 – en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la aldea de San Salvador, hoy Dolores.
- 1919 – en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país.
- 1935 – Bolivia acepta una tregua de treinta días en la guerra del Chaco, gracias a la mediación de Argentina y Brasil.
- 1977 – Federico Vilar, futbolista argentino.
- 1981 – en Bangladés, el presidente Ziaur Rahman es asesinado en un golpe de Estado dirigido por el general Manzur.
- 1997 – Agustín Cardozo, futbolista argentino.
- 1998 – Franco Sivetti, futbolista argentino.
- 1998 – Matías Viguet, futbolista argentino.
- 2000 – Ignacio País Mayán, futbolista argentino.
- 2009 – en el estadio River Plate (en Buenos Aires) sucede el último recital de la banda Los Piojos
El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera en Ruan, Francia, a la edad de 19 años, tras ser acusada de herejía. Su ejecución marcó un punto crucial en la Guerra de los Cien Años, y con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la identidad nacional francesa. En 1920, fue canonizada por la Iglesia Católica, reconociendo su santidad y valor.
En el mundo: 30 de mayo de 2026
- 1108 – las tropas cristianas de Alfonso VI son derrotadas en la batalla de Uclés (Cuenca) por los almorávides de Granada, Valencia y Murcia, dirigidos por Yusuf ibn Tasufin.
- 1416 – la Iglesia católica quema vivo a Jerónimo de Praga por defender al reformador religioso Jan Hus.
- 1431 – en Ruan (Francia), los ingleses queman viva a la joven francesa santa Juana de Arco bajo acusación de herejía.
- 1498 – desde Sanlúcar de Barrameda (España), comienza el tercer viaje de Cristóbal Colón y sus marineros hacia el continente americano.
- 1516 – en Aragón, Carlos I es nombrado heredero del trono tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico.
- 1539 – en la Florida (actual Estados Unidos), el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa con 600 soldados en su búsqueda de oro.
- 1574 – en Francia Enrique III es coronado rey.
- 1574 – en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la aldea de San Salvador, hoy Dolores.
- 1806 – en Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson (más tarde presidente de Estados Unidos) mata en duelo a un hombre después de que este acusara de bigamia a la esposa de Jackson.
- 1814 – durante las llamadas guerras napoleónicas (Sexta Coalición), se firma el primer Tratado de París que permite a Francia conservar las fronteras de 1792.
- 1815 – José Gaspar Rodríguez de Francia se hace proclamar dictador perpetuo y jefe de la iglesia de Paraguay.
- 1825 – en Colombia, la ciudad de Tuluá recibe su autonomía constitucional al segregar su territorio de Buga.
- 1837 – en Valparaíso (Chile), el sacerdote Juan Crisóstomo Liausú funda el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, actualmente el establecimiento de educación privada más antiguo en Latinoamérica.
- 1876 – el sultán otomano Abd-ul-Aziz es depuesto y sucedido por su sobrino Murat V.
- 1879 – el City's Gilmores Garden de Nueva York es renombrado Madison Square Garden por el millonario William Vanderbilt y es abierto al público en la calle 26 y la avenida Madison.
- 1883 – en Estados Unidos, un rumor acerca del colapso del puente de Brooklyn (en Nueva York) causa una estampida en la que mueren aplastadas doce personas.
- 1884 – en Francia se restablece el divorcio, que había sido anulado en 1816 por el rey Luis XVIII.
- 1895 – el poeta cubano José María de Heredia es aceptado por la Academia francesa.
- 1906 – se inaugura el túnel del Simplón en los Alpes, lo que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.
- 1911 – la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis es ganada por el piloto estadounidense Ray Harroun, con su automóvil Marmon "Wasp".
- 1913 – Albania se independiza del imperio turco.
- 1913 – al firmarse un tratado de paz en Londres finaliza la primera guerra balcánica.
- 1915 – en Turquía, comienza la expropiación de bienes, deportación, violaciones y matanza de armenios. En los siguientes ocho años los turcos asesinaran a más de un millón de personas.
- 1918 – en la Unión Soviética se extiende la guerra civil entre los defensores de la revolución y los lacayos del zarismo parásito.
- 1919 – en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país.
- 1922 – en Washington (Estados Unidos), se inaugura el Monumento a Lincoln.
- 1925 – en Estados Unidos, el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta scotch.
- 1926 – en Portugal, triunfa el «pronunciamiento de Braga» (golpe de estado) encabezado por el general Manuel Gomes da Costa, que da paso a una dictadura militar.
- 1928 – en Nicaragua se funda la Academia Nicaragüense de la Lengua.
- 1934 – Estados Unidos elimina la enmienda Platt y Cuba se independiza (aunque económicamente seguía siendo una colonia de Estados Unidos)
- 1935 – Bolivia acepta una tregua de treinta días en la guerra del Chaco, gracias a la mediación de Argentina y Brasil.
- 1940 – en Bélgica, el gobierno suspende en sus funciones a Leopoldo III alegando conducta anticonstitucional.
- 1942 – mil bombarderos británicos atacan durante 90 minutos la ciudad de Colonia (gobernada por el régimen nazi) en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
- 1945 – un bombardeo británico destruye la base de Peenemünde, donde los nazis fabricaban los famosos misiles V-2.
- 1948 – en Corea del Sur, Syngman Rhee es nombrado presidente de la Asamblea Nacional.
- 1948 – en Estados Unidos, se rompe un dique en el río Columbia, inundando Vanport (Oregón). Mueren 15 personas y decenas de miles quedan sin techo.
- 1950 – en Corea del Sur, los partidarios de Syngman Rhee sufren una derrota electoral.
- 1955 – en el circuito de Indianápolis, fallece el piloto Bill Vukovich durante la celebración de la prueba deportiva de las 500 millas de Indianápolis.
- 1956 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Erie (nombre de una etnia de nativos americanos), de 14,9 kilotones, la n.º 75 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1957 – en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid el Real Madrid consigue la 2.ª Copa de Europa venciendo por 2-0 a la Associazione Calcio Fiorentina, goles de Alfredo Di Stéfano (pen.), 70´ y Paco Gento 76´.
- 1958 – en el atolón Enewetak Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 132, Tobacco, de 11,6 kilotones. La segunda etapa de los explosivos no funciona.
- 1958 – Estados Unidos entierra a varios soldados no identificados muertos en acción durante la Segunda Guerra Mundial y la invasión norteamericana de Corea, en la Tumba de los Desconocidos del Cementerio Nacional de Arlington.
- 1958 – en el circuito de Indianápolis, fallece el piloto Pat O'Connor durante la celebración de la prueba deportiva de las 500 millas de Indianápolis.
- 1961 – en la República Dominicana es asesinado Rafael Leónidas Trujillo, dictador durante 31 años (1930-1961).
- 1962 – Se da inicio a la Séptima edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Chile entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962, el Campeón fue Brasil.
- 1964 – fallece en el circuito de Indianápolis el piloto de automovilismo Eddie Sachs durante la celebración de las 500 millas de Indianápolis.
- 1967 – el territorio sudeste de Nigeria se declara independiente como República de Biafra. En los próximos tres años morirán más de un millón de personas debido al hambre provocada por la guerra contra Nigeria.
- 1969 – en Ecuador se funda el canal de televisión TC Televisión, tercer canal de televisión de ese país.
- 1969 – en Gibraltar entra en vigor la nueva Constitución, por la que el régimen británico concede al Peñón un gobierno autónomo después de muchas protestas y represión por parte del régimen.
- 1971 – Estados Unidos lanza la nave Mariner 9 con destino Marte.
- 1972 – Inglaterra comienza el juicio y la represión contra los revolucionarios Brigada Iracunda (The Angry Brigade).
- 1972 – en Japón, miembros del Ejército Rojo Japonés llevan a cabo el ajusticiamiento armado del aeropuerto Lod.
- 1972 – en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y las autoridades soviéticas firman los acuerdos SALT, sobre la limitación de las armas nucleares.
- 1980 – la banda británica Queen lanza su sencillo, Play the Game con lado b A Human Body de su álbum The Game en el que él cantante Freddie Mercury estrenaba nueva imagen su bigote.
- 1981 – en Bangladés, el presidente Ziaur Rahman es asesinado en un golpe de Estado dirigido por el general Manzur.
- 1982 – en Colombia, Belisario Betancur es elegido presidente.
- 1982 – España se convierte en el miembro n.º 16 de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
- 1983 – el cantautor británico Elton John, publica su decimoséptimo álbum de estudio, Too Low for Zero.
- 1983 – En España, las Islas Canarias celebran su primera sesión parlamentaria en Santa Cruz de Tenerife, evento que se recuerda todos los años con la celebración del Día de Canarias.
- 1984 – en Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, ocurre el Atentado de La Penca, con saldo de 22 heridos y 7 muertos (3 de ellos periodistas).
- 1986 – en la Ciudad del Vaticano el papa Juan Pablo II presenta la encíclica Dominum et vivificantem.
- 1989 – en la plaza Tiananmen, manifestantes universitarios chinos (en su mayoría de ultraizquierda y contrarios al reformismo del partido gobernante) inauguran la estatua de la Diosa de la Democracia, de 10 m de altura.
- 1990 – en Perú sucede un terremoto que ocasiona decenas de muertos.
- 1990 – en Rumania sucede un terremoto que ocasiona decenas de muertos.
- 1991 – la banda británica Queen graba el videoclip de su canción "These Are the Days of Our Lives", siendo el último donde participaría su cantante, Freddie Mercury, quien a la fecha se encontraba visiblemente afectado por el sida.
- 1992 – la ONU decreta un embargo total contra Serbia y Montenegro.
- 1996 – la Corte Suprema de Justicia venezolana condenó al expresidente Carlos Andrés Pérez por "malversación genérica agravada" a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.
- 1998 – un terremoto de magnitud 6,6 mata a 5000 personas en el norte de Afganistán.
- 1999 – en Yugoslavia en el marco de la "Operación Fuerza Aliada" aviones de la OTAN bombardearon el puente de Varvarin, situado en la localidad homónima en el distrito de Rasina en el centro de Serbia asesinando al menos a diez civiles, e hiriendo a otras 30 de las cuales diecisiete resultaron gravemente heridas y trece leves.
- 2001 – el parlamento indonesio decide procesar al presidente Abdurrahman Wahid.
- 2002 – concluye oficialmente la retirada de escombros provocados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
- 2003 – Alberto Marcos Martín es nombrado académico de la Institución Tello Téllez de Meneses.
- 2005 – Francia rechaza por plebiscito la Constitución Europea.
- 2006 – en Chile, más de 600.000 estudiantes secundarios participan en el paro nacional convocado como parte de la movilización escolar realizada durante el último mes.
- 2006 – Álvaro Uribe Vélez (expresidente de Colombia vinculado a genocidios al narcotráfico y al paramilitarismo) es reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales (reelección que no existía en Colombia y que fue instigada por el mismo).
- 2006 – el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow, presenta su renuncia.
- 2008 – en Tegucigalpa (Honduras) sufre un accidente el Vuelo 390 de TACA.
- 2008 – en Nueva York, la ONU vota por las Normas acerca de las municiones de racimo.
- 2009 – en el estadio River Plate (en Buenos Aires) sucede el último recital de la banda Los Piojos.
- 2010 – El Caracas FC se titula campeón absoluto del Fútbol Profesional Venezolano por undécima vez en su historia, al derrotar con marcador de 1-4 en calidad de visitante al Deportivo Táchira en el estadio de fútbol polideportivo de Pueblo Nuevo, en el partido de vuelta de la final del fútbol de dicho país.
- 2014 – en La Paz, capital administrativa de Bolivia, se inician las operaciones en el sistema de trasporte Mi Teleférico que une con la vecina El Alto, y así mismo con las villas.
- 2018 – en Nicaragua, ocurre la Masacre del Día de las Madres. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, ese día murieron 19 personas y cientos más resultaron heridas en enfrentamientos entre opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y defensores del mismo.
- 2020 – La Crew Dragon Demo-2 de Spacex se lanza desde el Centro Espacial Kennedy, convirtiéndose en el primer cohete tripulado en lanzarse desde los Estados Unidos desde 2011.
- 2021 – en México, Cruz Azul se corona campeón por novena vez, del fútbol mexicano tras más de 23 años sin poder ganar un título, desde el Torneo Invierno 1997, cuando consiguió su último título.
- 2025 – Taylor Swift anuncia la compra de los másteres de sus primeros seis álbumes de estudio, recuperando así el derecho total sobre las versiones originales de éstos.