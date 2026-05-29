Efemérides del 29 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 29 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 29 de mayo de 2026
- 1810 – en Buenos Aires, la recién creada primera Junta de Gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales, que «velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino, y por su integridad territorial». Más tarde esta fecha será el Día del Ejército Argentino.
- 1931 – Osvaldo Héctor Cruz, futbolista argentino (f. 2023).
- 1946 – Héctor Veira, futbolista y director técnico de fútbol argentino.
- 1959 – Felipe Pigna, historiador argentino.
- 1969 – en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil.
- 1970 – en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu (dictador de Argentina entre 1955 y 1958).
- 1971 – Silvio Velo, futbolista no vidente argentino.
- 1985 – Ignacio Scocco, futbolista argentino.
- 1985 – Nicolás Riera, actor y cantante argentino.
- 2002 – Julia Riera, tenista argentina.
El 29 de mayo de 1953, los alpinistas Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron por primera vez alcanzar la cumbre del monte Everest, la montaña más alta del mundo. Esta hazaña histórica marcó un hito en la exploración y el montañismo, simbolizando el espíritu de aventura y superación humana. Su logro ha inspirado a generaciones de exploradores y amantes de la naturaleza en todo el mundo.
En el mundo: 29 de mayo de 2026
- 526 – en la región de Siria (parte del Imperio romano) sucede el terremoto de Antioquía, de XI12 grados en la escala modificada de Mercalli (que mide daños). Deja un saldo de 250 000 muertos.
- 757 – en Roma, Pablo I sucede a Esteban II como papa.
- 1176 – en Italia se libra la batalla de Legnano entre el emperador Federico I Barbarroja y la Liga Lombarda.
- 1453 – la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos, poniéndose de esa forma fin al Imperio bizantino.
- 1486 – en España, las tropas castellanas de Hernán Pérez del Pulgar reconquistan a los nazaríes la ciudad de Salar (Granada).
- 1494 – en el barranco de San Antonio (Tenerife) tiene lugar la Primera Batalla de Acentejo, donde el ejército castellano sufre su mayor derrota contra las tropas guanches.
- 1727 – en Rusia, Pedro II se convierte en zar.
- 1790 – en el actual Estados Unidos, Rhode Island se convierte en el estado número 13.
- 1810 – en Buenos Aires, la recién creada primera Junta de Gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales, que «velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino, y por su integridad territorial». Más tarde esta fecha será el Día del Ejército Argentino.
- 1825 – en la Catedral de Reims, Carlos X es coronado rey de Francia.
- 1848 – en Estados Unidos, Wisconsin se convierte en el estado número 30.
- 1868 – en Belgrado (Serbia) asesinan al príncipe Mihailo Obrenovich III.
- 1887 – Creación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
- 1913 – en París, Ígor Stravinsky estrena su ballet La consagración de la primavera, que provoca una revuelta.
- 1914 – en el golfo de San Lorenzo (Canadá) se hunde el transatlántico Empress of Ireland (1906). Mueren 1024 personas.
- 1918 – se inicia la Batalla de Skra-di-Legen, que duró dos días y tuvo lugar en el frente griego durante la Primera Guerra Mundial, entre tropas greco-francesas y fuerzas búlgaras. La batalla acabó con la derrota de los búlgaros.
- 1919 – en la actual Eslovenia se funda la República de Prekmurje, que durará una semana. Será absorbida por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos.
- 1919 – los científicos Arthur Eddington ―desde la isla de Príncipe (cerca de África)― y Andrew Crommelin ―desde Sobral (norte de Brasil)― comprueban (y posteriormente confirman) la teoría de la relatividad general de Albert Einstein mediante la observación de un mismo eclipse solar total.
- 1924 – en Madrid (España), se funda la Agrupación Deportiva El Rayo (actual Rayo Vallecano).
- 1932 – en Washington D. C. los veteranos de la Primera Guerra Mundial protestan debido a la promesa del Gobierno de pagarles un bono recién en 1945.
- 1941 – durante la batalla de Creta, en la ciudad Heraclión, tropas alemanas ocupan el aeródromo en el momento en que tropas aliadas evacuan el puerto. Aviones italianos, del 41 Gruppo, atacan al destructor británico HMS Imperial y el HMS Hereward es atacado por Stukas. Ambos buques se hundirán más tarde.
- 1942 – en Colonia, la RAF británica lanza su primer brutal bombardeo. Aproximadamente 1000 aviones lanzaron 1.455 tn de bombas, destruyendo 243 hectáreas (600 acres) de casas y matando 486 civiles. Pierden sus hogares 59 000 personas.
- 1942 – en la Cancillería del Reich en Berlín, Adolf Hitler recibe al político indio Shubhas Chandra Bose. No trasciende el contenido de las conversaciones. Chandra Bose ha realizado también varios viajes a Japón.
- 1943 – en Wuppertal (Alemania), la RAF británica lanza un ataque con 719 bombarderos soltando 1900 tn de bombas y matando a 2450 civiles.
- 1948 – en Nueva York se crean las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas.
- 1953 – el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay llegan a la cima del monte Everest.
- 1955 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII beatifica al religioso francés Marcelino Champagnat (1789-1840).
- 1961 – en una remota finca de Cumanayagua (en la cordillera del Escambray, de Cuba), un miembro de una familia que estaba siendo alfabetizada ―que era colaborador civil de los mercenarios cubanos pagados por la CIA estadounidense para boicotear la Campaña Nacional de Alfabetización de 1961― asesina de un solo balazo en la cabeza al alfabetizador Pedro Blanco Gómez (de 13 años) sin torturarlo.
- 1961 – en la calle Estrada Palma esquina D’Strampes, en el barrio de Santos Suárez de la ciudad de La Habana (Cuba), un grupo de «bandidos» cubanos ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA― realiza un atentado con bomba en el automóvil de Pelayo Fernández Rubio (fiscal de los Tribunales Revolucionarios del Distrito de La Habana), quien resulta herido.
- 1966 – en la Ciudad de México se inaugura el Estadio Azteca, sede del equipo de fútbol club América.
- 1969 – en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil.
- 1970 – en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu (dictador de Argentina entre 1955 y 1958).
- 1978 – en la localidad de Panzós (Guatemala), el ejército ametralla una manifestación pacífica de indígenas maya kekchís (masacre de Panzós).
- 1982 – la banda británica Queen da un concierto en Elland Road, estadio del Leeds United.
- 1985 – en el estadio Rey Balduino, ubicado en el distrito de Heysel, en el centro de Bruselas (Bélgica), antes del comienzo del partido final de la Copa Europea de Fútbol ―entre el Liverpool y la Juventus de Turín― los aficionados provocan una avalancha humana que deja un saldo de 39 muertos y unos 600 heridos (Tragedia de Heysel).
- 1988 – en Guayaquil (Ecuador) se inaugura el estadio Isidro Romero Carbo, con una capacidad para 55 000 personas, el más grande de ese país.
- 1991 – en Vich (España), la banda terrorista ETA comete el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil, provocando 10 muertos y 44 heridos.
- 1999 – en el municipio de Tibú (Colombia), una fuerza paramilitar de 450 hombres pertenecientes a las ACCU inicia la invasión de La Gabarra.
- 1999 – en Jerusalén (Israel), Suecia gana el Festival de la Canción de Eurovisión 1999 con la canción «Take me to your heaven», interpretada por la cantante Charlotte Nilsson.
- 2002 – en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, Oxana Fedorova se convierte en Miss Universo, cuatro meses más tarde será destronada y su lugar lo ocupará Justine Pasek de Panamá.
- 2008 – en la ciudad de Panamá, un helicóptero de la Fuerza Aérea Panameña cae en pleno barrio comercial, causando la muerte de 11 personas, 6 de ellos pertenecientes al alto mando de Carabineros de Chile, la policía uniformada de dicho país, incluyendo al General Director de Carabineros, José Alejandro Bernales
- 2008 – en Islandia un terremoto de 6,1 grados en la escala de richter deja 28 heridos.
- 2008 – en la ciudad de León (Nicaragua) toca tierra la tormenta tropical Alma, causando la muerte de once personas y la desaparición de cuatro. En los siguientes días producirá daños en toda Centroamérica.
- 2010 – en Oslo (Noruega) se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión 2010.
- 2017 – en Panamá, muere el dictador y militar Manuel Antonio Noriega en el Hospital Santo Tomás, causa de un Tumor cerebral
- 2019 – en Bakú, Azerbaiyán se celebra la Final de la Liga Europa de la UEFA 2018-19
- 2021 – en Oporto, Portugal se celebra la Final de la UEFA Champions League 2020-21. En la misma, el Chelsea salió campeón tras imponerse 1 a 0 ante el Manchester City.
- 2022 – en Colombia se celebra la primera vuelta de las Elecciones presidenciales de 2022.