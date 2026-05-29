Efemérides del 29 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 29 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de mayo de 2026

1810 – en Buenos Aires, la recién creada primera Junta de Gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales, que «velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino, y por su integridad territorial». Más tarde esta fecha será el Día del Ejército Argentino.

– en Buenos Aires, la recién creada primera Junta de Gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales, que «velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino, y por su integridad territorial». Más tarde esta fecha será el Día del Ejército Argentino. 1931 – Osvaldo Héctor Cruz, futbolista argentino (f. 2023).

– Osvaldo Héctor Cruz, futbolista argentino (f. 2023). 1946 – Héctor Veira, futbolista y director técnico de fútbol argentino.

– Héctor Veira, futbolista y director técnico de fútbol argentino. 1959 – Felipe Pigna, historiador argentino.

– Felipe Pigna, historiador argentino. 1969 – en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil.

– en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil. 1970 – en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu (dictador de Argentina entre 1955 y 1958).

– en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu (dictador de Argentina entre 1955 y 1958). 1971 – Silvio Velo, futbolista no vidente argentino.

– Silvio Velo, futbolista no vidente argentino. 1985 – Ignacio Scocco, futbolista argentino.

– Ignacio Scocco, futbolista argentino. 1985 – Nicolás Riera, actor y cantante argentino.

– Nicolás Riera, actor y cantante argentino. 2002 – Julia Riera, tenista argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de mayo de 1953, los alpinistas Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron por primera vez alcanzar la cumbre del monte Everest, la montaña más alta del mundo. Esta hazaña histórica marcó un hito en la exploración y el montañismo, simbolizando el espíritu de aventura y superación humana. Su logro ha inspirado a generaciones de exploradores y amantes de la naturaleza en todo el mundo.

En el mundo: 29 de mayo de 2026