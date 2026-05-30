Sábado, 30 de Mayo 2026
La Rioja

Estatales de La Rioja reciben sus haberes a través de Banco Rioja y Banco Hipotecario

El Gobierno provincial comenzará a pagar haberes a trabajadores estatales a través de distintas entidades bancarias, incluyendo el Banco Rioja y el Banco Hipotecario. Este proceso busca asegurar la continuidad de ingresos en un contexto económico difícil. Se espera que la comunicación sobre futuras fechas de pago sea clara y efectiva para todos los beneficiarios.

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Estatales de La Rioja reciben sus haberes a través de Banco Rioja y Banco Hipotecario
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El Gobierno provincial ha comenzado a realizar el pago de haberes a los trabajadores estatales, un proceso que se ejecutará a través de diversas entidades bancarias. En esta ocasión, los beneficiarios podrán cobrar sus salarios en el Banco Rioja, incluyendo a la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General, el Ministerio de Salud Pública (Capital), la Administración Provincial de Obra Social (APOS), el Hospital de la Madre y el Niño, y el Hospital Enrique Vera Barros, así como también a los empleados de la Ex Planta PIL en la Capital.

Además, los integrantes de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario recibirán sus haberes a través del Banco Hipotecario. Este cronograma de pagos se extenderá en los próximos días a otras áreas de la administración pública, en un contexto donde se enfatiza la atención a las necesidades de los trabajadores estatales.

La administración actual busca garantizar la continuidad de estos pagos, cruciales para muchas familias que dependen de estos ingresos. La puesta en marcha del cronograma de pagos subraya el compromiso del Gobierno provincial con la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos, y se espera que se mantenga un flujo constante de información sobre las fechas de pago para todos los involucrados.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial pago de haberes trabajadores estatales administración pública economía
TL;DR

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