Sábado, 30 de Mayo 2026
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Allanamientos en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega: avance en la investigación

La investigación sobre la desaparición de Agostina Vega avanza con el único detenido, Gabriel Barrelier, quien es acusado de mentir y dificultar el proceso. La familia de la joven, de 14 años, busca respuestas mientras se analizan nuevos mensajes vinculados a su paradero.

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A siete días de la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, las autoridades siguen sin certezas sobre su paradero. La adolescente fue vista por última vez el 23 de mayo cuando salió de su hogar en el barrio General Mosconi. Antes de su desaparición, Agostina envió un audio a sus amigas informando que se encontraría con Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, quien ha sido acusado de mentir para dificultar la investigación.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha declarado que Barrelier, de 33 años, ha proporcionado múltiples versiones contradictorias. Agostina había mencionado que se reuniría con él para realizar una sorpresa para su madre, tomando un remís en el barrio Cofico. Testimonios indican que un adulto pagó el viaje de la joven y que ella se retiró con esa persona.

La investigación se ha centrado en el domicilio de Barrelier, donde se llevaron a cabo allanamientos. La principal hipótesis apunta a que más individuos podrían estar involucrados en la desaparición. El sospechoso, en su declaración, aseguró que la niña vista en las cámaras de seguridad es su hija y mencionó un "auto rojo", aunque su relato ha sido contradicho por varios testigos. La familia de Agostina ha expresado dudas sobre la versión del acusado y se ha cambiado de abogado para la representación legal.

Etiquetas: córdoba desaparición agostina vega investigación ministerio de seguridad justicia
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