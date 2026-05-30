Revelan audio inquietante de Agostina antes de su desaparición: "Me tengo que escapar

Un audio de Agostina Vega, enviado momentos antes de su desaparición, se convierte en clave para los investigadores que buscan reconstruir sus últimos movimientos. La grabación revela que planeaba hacerle una sorpresa a su madre, lo que añade un nuevo ángulo a la investigación.

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Un nuevo elemento ha surgido en la investigación sobre la desaparición de Agostina Vega. Se trata de un audio enviado a un grupo de amigas poco antes de que se perdiera el contacto con ella, que ahora está siendo analizado por los investigadores. En la grabación, Agostina menciona que planeaba hacer una sorpresa para su madre, indicando que debía reunirse con el novio de su madre y que necesitaba "escaparse".

Este mensaje ha sido incorporado al expediente judicial y se suma a las acciones de la Fiscalía, que dirige Raúl Garzón. Los investigadores están realizando extensos rastrillajes en diferentes sectores de la ciudad y han ampliado la indagatoria del único detenido en el caso. Su objetivo es establecer una cronología de los movimientos de Agostina antes de su desaparición, analizando las comunicaciones que mantuvo con familiares y amigos.

La búsqueda de Agostina continúa, y el audio es considerado una pieza clave que podría brindar información sobre las circunstancias que rodearon su desaparición. Familiares y amigos esperan noticias mientras las autoridades trabajan intensamente para resolver el caso y encontrar a la joven.