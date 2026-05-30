Sábado, 30 de Mayo 2026
Policiales

Intendente Molina responde a acusaciones tras confusión por accidente de tránsito

El intendente de la Capital, Armando Molina, desmintió rumores sobre un choque y fuga, aclarando que el vehículo involucrado es municipal y estaba en tareas de fumigación. Instó a verificar la información antes de compartirla.

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El intendente de la Capital, Armando Molina, desmintió rumores en redes sociales que lo vinculaban con un incidente de choque y fuga. Aclaró que no estuvo involucrado en dicho hecho y que el vehículo en cuestión pertenece al Municipio Capital, utilizado para tareas de fumigación en la ciudad.

Molina enfatizó que la camioneta tenía seguro vigente y era conducida por un trabajador municipal con la documentación necesaria. Aseguró que la unidad fue impactada por otro automóvil y lamentó la propagación de información errónea que afecta su imagen pública y la de su gestión.

El intendente hizo un llamado a la comunidad para que se informe a través de fuentes oficiales, destacando la importancia de la veracidad en la información. Reiteró su compromiso con la transparencia y solicitó a los medios que manejen la información de manera responsable.

Resaltó que las redes sociales, aunque son herramientas de comunicación útiles, pueden propagar desinformación. En un contexto donde la información se difunde rápidamente, es esencial verificar los hechos antes de compartirlos, ya que la confianza en las instituciones se basa en la verdad.

Etiquetas: la rioja armando molina choque y fuga desinformación municipalidad política
TL;DR

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