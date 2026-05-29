Eliminación sorpresiva: Boca Juniors se despide de la Libertadores tras caer ante Universidad Católica

Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Universidad Católica, evidenciando sus problemas de definición. Ahora, el equipo se prepara para los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins de Chile.

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Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores tras caer 1 a 0 ante Universidad Católica en La Bombonera. El equipo, dirigido por Diego Úbeda, necesitaba una victoria para avanzar, pero no logró concretar sus oportunidades, evidenciando problemas recurrentes en la definición. Este revés se produce en la fase de grupos, marcando otro duro golpe en su historia reciente.

El único gol del encuentro llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Clemente Montes definió tras un contraataque liderado por Cristian Cuevas. La anotación generó descontento entre los hinchas, quienes expresaron su frustración con cánticos en las tribunas. A pesar de los esfuerzos en la segunda mitad, con ingresos como los de Agustín Velasco y Óscar Romero, Boca no mostró mejoras significativas.

Un gol de Óscar Romero fue anulado por posición adelantada, reflejando la falta de precisión del equipo. Con esta derrota, Boca se despide de la Libertadores y deberá concentrarse en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a O'Higgins de Chile. Por su parte, Universidad Católica avanzó a los octavos de final como líder de su grupo.