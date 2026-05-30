Crisis en La Rioja: más de 100 pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos

Más de 100 personas en La Rioja esperan un trasplante, destacando la necesidad de ampliar servicios de salud. La provincia busca incorporar trasplantes de riñón para evitar que los pacientes emigren.

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En La Rioja, más de 100 personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante, según el director del CUCAILAR, Carlos Reinoso. Este dato se destaca en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se celebra el 30 de mayo. De los pacientes en espera, 26 requieren un trasplante de córnea, mientras que los demás necesitan órganos sólidos como hígado, riñones y corazón.

Reinoso informó que actualmente solo se realizan trasplantes de córnea en la provincia, pero se trabaja para ampliar los programas de trasplantes. Se están llevando a cabo estudios y capacitaciones para incorporar el trasplante de riñón, lo que permitiría a los pacientes evitar la necesidad de viajar a otras provincias para la cirugía.

El funcionario subrayó que la habilitación de este nuevo programa requerirá un proceso de capacitación riguroso y un número mínimo de procedimientos realizados por el equipo médico. También destacó el impacto positivo de la Ley Justina, promulgada en 2018, que ha favorecido la donación y el trasplante de órganos. A pesar de la baja actividad durante la pandemia en 2020, los procesos de ablación y trasplante nunca se detuvieron, cerrando el año pasado con cifras alentadoras.