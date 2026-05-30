Identifican restos de Agostina Vega: un caso que conmueve a toda Argentina

Los restos humanos hallados en el barrio Ampliación Ferreyra pertenecen a Agostina Vega, desaparecida recientemente. Claudio Gabriel Barrelier, único detenido, es el principal sospechoso. La búsqueda se intensifica para esclarecer su muerte y posibles cómplices.

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La búsqueda de Agostina Vega, quien había sido reportada como desaparecida, culminó con el hallazgo de restos humanos en el barrio Ampliación Ferreyra. Este descubrimiento fue confirmado por fuentes judiciales tras notificar oficialmente a la familia de la adolescente. Las autoridades priorizaron este procedimiento antes de hacer pública la información.

El avance en la investigación se produjo luego de que una cámara de seguridad registrara a Claudio Gabriel Barrelier (33), el único detenido, dirigiéndose a la zona en un Ford Ka negro. Desde el viernes, los operativos, ordenados por el fiscal Raúl Garzón, se centraban en el área donde finalmente se encontraron los restos. Inicialmente, la búsqueda se realizaba en las lagunas cercanas, pero el sábado se trasladó a maizales próximos a la Ruta Nacional 9, donde apareció el primer indicio.

La confirmación del hallazgo modifica significativamente el escenario judicial, abriendo una nueva etapa que podría agravar la situación de Barrelier. Las autoridades investigativas están determinando las circunstancias de la muerte de Agostina y si otras personas estuvieron involucradas. También se analiza el recorrido del detenido en los días posteriores a la desaparición, especialmente entre la noche del sábado 23 de mayo y la mañana del lunes siguiente.