Madre detenida en Famatina tras hallazgo de un niño de 3 años en Nonogasta

Xavier, un niño de 3 años, fue encontrado sano en Nonogasta tras un operativo que culminó con la detención de su madre. La justicia ahora asegura su bienestar en Chilecito.

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Este viernes por la noche, se concluyó exitosamente la intensa búsqueda de Xavier Adrián Durán Delgado, un niño de 3 años y 7 meses que había sido reportado como desaparecido. El menor fue encontrado sano en la localidad de Nonogasta, lo que derivó en la detención de su madre, Mariana Elizabeth Delgado, quien enfrentaba una orden judicial por incumplimiento en la restitución del niño.

El conflicto comenzó tras una visita familiar el 23 de mayo, cuando el padre de Xavier, Leonel Michel Durán, permitió que su hermana, Noelia Páez, llevara al menor a jugar con un primo. A pesar de que se acordó que el niño volvería a casa a las 19.30, al llegar la hora, Durán fue informado de que Xavier había decidido quedarse con su madre, interrumpiendo así el contacto con él.

Desde el 8 de mayo, Xavier estaba bajo el cuidado de su padre, tras intervención de la Asesoría de Menores. A raíz de la denuncia, la Justicia ordenó su restitución inmediata, lo que llevó a un operativo de búsqueda que culminó con éxito. Actualmente, el niño es trasladado a Chilecito, donde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se encarga de su bienestar y de restituir sus derechos.