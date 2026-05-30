La investigación avanza tras el hallazgo de restos de Agostina Vega en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega, de 14 años, se centra en el barrio Ampliación Ferreyra, Córdoba, tras hallarse su cuerpo. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue detenido. Se investiga un posible abuso y agresión.

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El cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue hallado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. La búsqueda se intensificó después de que las pistas recolectadas en una semana condujeran a este asentamiento, donde residen aproximadamente 500 familias en viviendas precarias. Las autoridades están investigando el caso bajo la dirección del fiscal Raúl Garzón, quien ha mantenido el expediente bajo secreto de sumario.

El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue ubicado en la zona gracias a testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. Se investiga que el 23 de mayo, le pagó a Agostina un remís para llevarla a su casa en la calle Juan del Campillo en el barrio Cofico. Las autoridades creen que la menor fue engañada, ya que Barrelier había sido pareja de su madre y ella confiaba en él.

Las cámaras registraron la última imagen de Agostina entrando en la casa de Barrelier, pero no se la vio salir. Los investigadores sospechan de un posible abuso sexual y de una agresión posterior. Barrelier intentó conseguir un vehículo para huir, lo que ha generado más inquietud entre los efectivos que buscan esclarecer el caso.