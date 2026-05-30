Restos hallados en Córdoba podrían ser de Agostina: se espera confirmación oficial

Fiscal Garzón confirmó que restos hallados en Córdoba tienen un 98% de probabilidad de pertenecer a Agostina Vega, y la causa se investiga como homicidio.

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El fiscal Raúl Garzón brindó este sábado una extensa conferencia de prensa tras el hallazgo de restos humanos en barrio Ampliación Ferreyra y confirmó que la causa por la desaparición de Agostina Vega pasó a investigarse como un homicidio. Sin embargo, remarcó que aún quedan numerosos aspectos por esclarecer y que el expediente está lejos de haber concluido.

“Estamos frente a un homicidio”, afirmó el funcionario judicial, aunque aclaró que la identificación definitiva de los restos dependerá de los estudios de ADN. No obstante, sostuvo que existe una probabilidad cercana al 98% de que correspondan a la adolescente desaparecida.

Durante la conferencia realizada en Tribunales II, Garzón insistió en que la investigación ahora debe profundizar sobre los motivos del crimen, las circunstancias en las que ocurrió y la posible participación de otras personas. “Si ustedes me dicen que el caso está cerrado, de ninguna manera. El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer”, sostuvo. En ese sentido, explicó que una de las claves pasa por determinar por qué Agostina se encontraba en el lugar donde fue vista por última vez y qué sucedió en las horas posteriores a su desaparición.

Consultado sobre si se investiga al entorno familiar o social de la adolescente, el fiscal respondió que todos los ámbitos vinculados al caso fueron analizados desde el inicio de la pesquisa. “El entorno familiar y no familiar es absolutamente investigado desde los primeros días”, señaló.

Respecto de la situación procesal de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, Garzón confirmó que será nuevamente convocado a declaración indagatoria debido a la modificación de la imputación. “El hecho de reproche se verá modificado por un episodio de homicidio”, indicó, aunque evitó precisar la nueva calificación legal hasta que se formalicen las medidas procesales correspondientes.

Por el momento, no existen otras personas imputadas en la causa. Sin embargo, el fiscal dejó abierta la posibilidad de que puedan surgir nuevas responsabilidades a medida que avance la investigación. “Las imputaciones que puedan llegar a suceder en el futuro serán las que el avance de la investigación y las pruebas permitan. No existe imputación sin prueba previa”, remarcó.

Uno de los puntos más sensibles de la conferencia giró en torno a los cuestionamientos sobre el accionar de la Justicia durante los primeros días de búsqueda. Garzón rechazó cualquier demora en la investigación y defendió el trabajo realizado desde el momento en que se denunció la desaparición. “La denuncia activó inmediatamente todos los protocolos previstos para la búsqueda de personas”, aseguró. Según detalló, la presentación formal fue realizada el domingo a las 8.42 y desde entonces se desplegaron las medidas previstas para estos casos.

El fiscal explicó que la denuncia inicial correspondía a una búsqueda de paradero y que las hipótesis fueron evolucionando conforme aparecieron nuevas evidencias. “En 48 horas se logró avanzar sobre una persona sospechosa y profundizar esa línea de investigación hasta llegar a este desenlace”, afirmó. También reveló que la acusación por homicidio que planea formular se ubica temporalmente entre las últimas horas del sábado y la madrugada del domingo, es decir antes de que se formalizara la denuncia por desaparición. “El fiscal va a reprochar un episodio de homicidio cometido entre las 23.30 del sábado y la 1 o 2 de la madrugada”, sostuvo.

Sobre la declaración prestada por Barrelier durante la ampliación de indagatoria realizada el viernes, Garzón fue categórico al minimizar su relevancia para el hallazgo. “¿Qué valor tuvo la declaración del principal sospechoso? Ninguno. Absolutamente ninguno”, respondió al ser consultado por la prensa.

A lo largo de su exposición, el fiscal reiteró su pedido de prudencia en el tratamiento informativo del caso y recordó que detrás de cada dato de la investigación existe una familia atravesada por el dolor. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias forenses, la Fiscalía se concentra ahora en reconstruir completamente la secuencia de los hechos, determinar el móvil del crimen y establecer si hubo otras personas involucradas en uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba en los últimos años.