Domingo, 31 de Mayo 2026
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Instituto avanza a octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Lanús 2 a 1

Instituto eliminó a Lanús por 2 a 1 en la Copa Argentina, destacándose por su resistencia y un golazo de tiro libre de Jeremías Lázaro. Se enfrentarán a Platense en octavos.

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Instituto avanza a octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Lanús 2 a 1
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Instituto logró una emocionante victoria sobre Lanús por 2 a 1 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, eliminando al rival de la Copa Argentina en 16avos de final. El partido fue intenso y estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas, comenzando con un gol de Jhon Córdoba que generó reclamos por posible fuera de juego a los 36 minutos del primer tiempo.

El encuentro se tornó más complicado en el segundo tiempo, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó a los capitanes Carlos Izquierdoz y Fernando Alarcón tras una discusión que derivó en varias tarjetas amarillas. A pesar de la adversidad, Lucas Besozzi empató para Lanús aprovechando un error del arquero Manuel Roffo.

Cuando parecía que el partido se decidiría por penales, Jeremías Lázaro anotó un golazo de tiro libre, asegurando el triunfo para Instituto. El final del partido también trajo más expulsiones, incluyendo al entrenador Mauricio Pellegrino y a Hernán de la Fuente. Con esta victoria, Instituto avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Platense.

Etiquetas: copa argentina instituto lanús fútbol argentina octavos de final
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