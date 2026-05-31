La Rioja avanza hacia la modernización: nuevo DNI electrónico con chip biométrico

La Rioja ha iniciado la entrega del nuevo DNI electrónico, que incluye un chip y código QR, ofreciendo un 99% de seguridad contra fraudes. La población debe anticipar gestiones debido a demoras de hasta cinco meses, aunque hay opción Express con entrega en una semana.

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La entrega del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico ha comenzado en La Rioja, incorporando un chip de datos biométricos y un código QR que elevan su seguridad contra fraudes. Esta transición, impulsada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se inició en febrero y busca proteger la identidad de los ciudadanos.

Gonzalo Barrera, director del Registro Civil de La Rioja, confirmó que el nuevo DNI ya está en circulación tras el agotamiento del stock de los formatos anteriores. Este documento cuenta con un nivel de seguridad del 99% y su tecnología también se aplicará a los pasaportes, que ya incluyen características similares.

Para obtener el nuevo DNI, los ciudadanos deben acudir a las oficinas del Registro Civil para la toma de foto, huella y firma, con un tiempo de espera de entre cuatro y cinco meses para su entrega. Se ofrece un formato Express que garantiza la entrega en una semana, con precios de 10.000 pesos para el DNI común y 26.000 pesos para el Express.

Finalmente, Barrera recordó que el primer DNI de los recién nacidos también se encuentra disponible a través de este sistema mejorado.