Orden de captura en Famatina: buscan a madre e hijo por causas judiciales

La Justicia de La Rioja solicita ayuda para encontrar a Mariana Elizabeth Delgado y restituir a su hijo de 3 años, Xavier Adrián Durán. Se emitió una orden de captura y se insta a la comunidad a colaborar.

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La Justicia de La Rioja busca la colaboración de la comunidad para localizar a Mariana Elizabeth Delgado y restituir al menor Xavier Adrián Durán Delgado. Esta solicitud surge tras una denuncia del padre del niño, Leonel Michel Durán, quien reportó la retención indebida de su hijo.

La Unidad Regional Segunda, a través de la Comisaría de Famatina, ha emitido un pedido urgente de paradero y una orden de captura judicial contra la mujer de 24 años. La magistrada Dra. María Florencia Alfonso tomó esta decisión para proteger la integridad del niño, quien tiene 3 años y 7 meses, y asegurar su pronta restitución.

El padre tiene actualmente la resolución legal que le otorga el cuidado personal unilateral provisorio del menor. Ante la falta de contacto con la madre, la Justicia ha ordenado su detención inmediata. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que cualquier información relevante sea comunicada a las fuerzas de seguridad.

Se recuerda a la población que pueden colaborar comunicándose con la Comisaría de Famatina, la Línea de Emergencias 101, o cualquier destacamento policial en La Rioja. La pronta actuación de las autoridades es fundamental para garantizar la seguridad del menor y su regreso a un entorno familiar adecuado.