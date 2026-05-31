Andino avanza a la final del Torneo Provincial tras vencer a Alto Valle en Vargas

El Club Andino se ha convertido en finalista del Torneo Provincial de Clubes 2026 tras una victoria contundente de 4 a 0 sobre Alto Valle en el estadio de Vargas. Este resultado reafirma la competitividad del equipo, que ha demostrado solidez en defensa y efectividad en ataque a lo largo del partido.
La afición del Andino, que llenó las tribunas, ha sido clave en este logro, reflejando el arduo trabajo del cuerpo técnico y los jugadores. Ahora, el club espera conocer a su rival, que se determinará en un encuentro entre San Francisco y Ferroviario de Milagro este domingo. Ambos equipos han mostrado un buen rendimiento en el torneo.
Los simpatizantes del Andino están entusiasmados ante la posibilidad de consagrarse campeones, y la ciudad se prepara para respaldar a su equipo en este emocionante evento. La final no solo representa una oportunidad para el club, sino que también es un momento significativo en la historia del fútbol provincial.