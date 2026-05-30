Domingo, 31 de Mayo 2026
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El clásico del básquetbol: triunfo riojano sobre Facundo y continuidad del invicto

Riojano derrotó a Facundo 89-81, cortando su invicto y sumando su tercera victoria consecutiva. El partido aviva la rivalidad y genera expectativa para los próximos encuentros.

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El Club Atlético Riojano se llevó una importante victoria en el clásico del básquetbol capitalino, al vencer a Facundo por 89 a 81 en un encuentro que tuvo lugar en el microestadio del club. Con este resultado, Riojano cortó el invicto de su rival, que había ganado cuatro partidos consecutivos, y alcanzó el tercer puesto en la tabla de posiciones.

La diferencia se marcó en los primeros dos cuartos, donde el local logró una ventaja de 14 puntos. A pesar de que Facundo se acercó a cinco puntos en el último minuto, no logró revertir el resultado. Cristian Verón, destacado jugador de Riojano, fue el goleador del encuentro con 35 puntos, aunque debió abandonar el partido por acumulación de faltas.

La próxima semana se llevará a cabo la sexta fecha de la fase regular, comenzando el martes con el partido entre Unión e Independiente. El jueves, Riojano se enfrentará a Amancay y el viernes jugarán Banco Rioja contra Riachuelo, mientras que Facundo quedará libre. Este clásico ha intensificado la rivalidad entre los equipos, aumentando la expectativa entre los aficionados de cara a las etapas finales del torneo.

Etiquetas: la rioja básquetbol club atlético riojano clásico torneo de primera división asociación riojana
TL;DR

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