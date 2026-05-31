Chelcos se impone en el clásico del rugby con un marcador abultado de 43-21

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El clásico del rugby riojano volvió a teñirse de verde y amarillo, ya que **Chelcos** se llevó un contundente triunfo como local ante **Social**, por 43 a 21, sumando así su segunda victoria del año ante su eterno rival. Este encuentro se desarrolló en el marco de la tercera fecha del **Torneo Regional Centro B**, donde compiten los equipos de la **Unión Andina** y de la **Unión Cordobesa**. En esta ocasión, el equipo local marcó claras diferencias en el segundo tiempo, mostrando una gran efectividad en cada contraataque y evidenciando las falencias del Rojo, que, al igual que en los partidos anteriores de la presente temporada, disminuyó notablemente su rendimiento en la segunda mitad.

El arranque del partido fue parejo, de hecho, **Social** comenzó ganándolo desde los 2 minutos, gracias al try de **Juan Velázquez**, que fue convertido por **Sebastián Moreno**. Sin embargo, **Chelcos** respondió rápidamente y logró igualar a los 10 minutos con el try de **Santino Ruiz**, convertido por **Lautaro de la Fuente**. A partir de allí, el desarrollo del juego se mantuvo equilibrado, con ambos equipos alternando el predominio, aunque ninguno logró ejercer una clara superioridad sobre el rival.

La paridad se rompió en el tramo final del primer tiempo gracias a una gran maniobra personal de **Axel Fredes**, quien, a pura velocidad y amagues, rompió la defensa roja y logró el try, también convertido por De la Fuente, permitiendo que **Chelcos** se pusiera al frente del marcador. En el minuto final de la etapa, ampliaron la brecha a partir de una eficaz salida de un line-out que culminó en un try de **Guillermo Stock**, nuevamente convertido por De la Fuente.

En el complemento, **Social** salió decidido a revertir el resultado. Logró tener el dominio territorial y consiguió un try por intermedio de **Tomás Bustamante**, convertido por Moreno, pero le faltó contundencia y no supo aprovechar el hecho de haber jugado durante veinte minutos en campo rival. Por su parte, **Chelcos** se mostró como la contracara, capitalizando al máximo sus oportunidades y, con una notable contundencia en la contra, expuso las debilidades defensivas y la falta de reacción de su oponente.

El equipo local anotó cuatro tries de manera consecutiva, a través de De la Fuente, **Enzo Castro**, Fredes y Santino Ruiz (este último convertido por De la Fuente) para sellar el resultado. El try sobre la hora de **Santiago Blanco**, convertido por Moreno, solo sirvió para el descuento de la visita y para decorar un resultado que, desde hacía un buen rato, ya tenía asignado el nombre del ganador.

Con esta victoria, **Chelcos** se posiciona con firmeza en el torneo, demostrando no solo su capacidad ofensiva, sino también la importancia de mantener la concentración y el rendimiento a lo largo de todo el partido. El desafío para **Social** será analizar su desempeño y corregir las falencias para los próximos encuentros, mientras que **Chelcos** buscará continuar su racha positiva en el campeonato.