Domingo, 31 de Mayo 2026
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Páez brilla con cuatro goles y lleva a Los Andes a una victoria contundente en Chilecito

Los Andes dominó a Los Chuyos con un contundente 5-2, destacando a Amir Páez, quien anotó cuatro goles. Con esta victoria, se afianzan como punteros en la Zona B.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Los Andes se impuso ante Los Chuyos con un marcador de 5-2 en un partido de la competencia de fútbol local, celebrado el sábado en la cancha del club local. Este triunfo marca la tercera victoria del equipo en cuatro partidos, consolidándose como uno de los líderes de la Zona B del campeonato.

El encuentro comenzó con un dominio claro de Los Chuyos, que lograron abrir el marcador con goles de Amir Páez y Pablo Páez a los 15 y 26 minutos, respectivamente, estableciendo un 2-0 parcial. Sin embargo, Matías Cerezo descontó para los visitantes antes del descanso.

En la segunda mitad, Los Andes optó por una estrategia de contragolpe, resultando en un tercer gol del “Coreano” Páez a los 20 minutos. Aunque Alfredo Orellana logró un penal para Los Chuyos a los 43 minutos, el partido concluyó con un cuarto gol de Páez en el tiempo de descuento, completando una destacada actuación con cuatro goles en total.

Con este resultado, Los Andes reafirma su capacidad ofensiva y se prepara para la próxima jornada, donde ambos equipos buscarán mejorar en la competencia.

Etiquetas: los andes fútbol victoria campeonato zona b deportes
TL;DR

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