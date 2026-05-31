Efemérides del 31 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 31 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 31 de mayo de 2026

1560 – en la actual provincia de Tucumán (noroeste de Argentina), el militar español Diego de Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los naturales llamaban Ibatin (‘ribera del río que baja de la quebrada’) y la bautiza villa de San Miguel de Tucumán. En 1550, Juan Núñez del Prado la había fundado con el nombre de Barco I, y en 1557, el militar Juan Pérez de Zorita la había refundado con el nombre de Cañete.

– en la actual provincia de Tucumán (noroeste de Argentina), el militar español Diego de Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los naturales llamaban Ibatin (‘ribera del río que baja de la quebrada’) y la bautiza villa de San Miguel de Tucumán. En 1550, Juan Núñez del Prado la había fundado con el nombre de Barco I, y en 1557, el militar Juan Pérez de Zorita la había refundado con el nombre de Cañete. 1806 – cerca de Buenos Aires (Argentina) se crea el curato de San José de Flores.

– cerca de Buenos Aires (Argentina) se crea el curato de San José de Flores. 1852 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución nacional de 1853.

– en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución nacional de 1853. 1933 – el Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina.

– el Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina. 1948 – Nicolás Kasanzew, periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino de origen austríaco.

– Nicolás Kasanzew, periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino de origen austríaco. 1954 – Néstor Gurini, piloto de automovilismo argentino (f. 2018).

– Néstor Gurini, piloto de automovilismo argentino (f. 2018). 1970 – Mariana Baraj, cantante, percusionista y compositora argentina.

– Mariana Baraj, cantante, percusionista y compositora argentina. 2005 – Elian Lanfranchi, futbolista argentino.

– Elian Lanfranchi, futbolista argentino. 2011 – en Argentina, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Juan B. Justo.

– en Argentina, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Juan B. Justo. 2011 – En España, el futbolista rosarino Lionel Messi gana por tercer año consecutivo el trofeo Di Stéfano al mejor jugador de la Liga española.

💡 ¿Sabías que...? El 31 de mayo de 1889, la presa de Johnstown en Pennsylvania colapsó, provocando una devastadora inundación que dejó más de 2,200 muertos y destruyó gran parte de la ciudad de Johnstown. Este desastre se considera uno de los peores en la historia de Estados Unidos y llevó a cambios significativos en la regulación de presas y la gestión de emergencias. La tragedia también inspiró el desarrollo de la Cruz Roja en el país.

En el mundo: 31 de mayo de 2026