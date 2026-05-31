Efemérides del 31 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 31 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 31 de mayo de 2026
- 1560 – en la actual provincia de Tucumán (noroeste de Argentina), el militar español Diego de Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los naturales llamaban Ibatin (‘ribera del río que baja de la quebrada’) y la bautiza villa de San Miguel de Tucumán. En 1550, Juan Núñez del Prado la había fundado con el nombre de Barco I, y en 1557, el militar Juan Pérez de Zorita la había refundado con el nombre de Cañete.
- 1806 – cerca de Buenos Aires (Argentina) se crea el curato de San José de Flores.
- 1852 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución nacional de 1853.
- 1933 – el Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina.
- 1948 – Nicolás Kasanzew, periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino de origen austríaco.
- 1954 – Néstor Gurini, piloto de automovilismo argentino (f. 2018).
- 1970 – Mariana Baraj, cantante, percusionista y compositora argentina.
- 2005 – Elian Lanfranchi, futbolista argentino.
- 2011 – en Argentina, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Juan B. Justo.
- 2011 – En España, el futbolista rosarino Lionel Messi gana por tercer año consecutivo el trofeo Di Stéfano al mejor jugador de la Liga española.
El 31 de mayo de 1889, la presa de Johnstown en Pennsylvania colapsó, provocando una devastadora inundación que dejó más de 2,200 muertos y destruyó gran parte de la ciudad de Johnstown. Este desastre se considera uno de los peores en la historia de Estados Unidos y llevó a cambios significativos en la regulación de presas y la gestión de emergencias. La tragedia también inspiró el desarrollo de la Cruz Roja en el país.
En el mundo: 31 de mayo de 2026
- 1560 – en la actual provincia de Tucumán (noroeste de Argentina), el militar español Diego de Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los naturales llamaban Ibatin (‘ribera del río que baja de la quebrada’) y la bautiza villa de San Miguel de Tucumán. En 1550, Juan Núñez del Prado la había fundado con el nombre de Barco I, y en 1557, el militar Juan Pérez de Zorita la había refundado con el nombre de Cañete.
- 1611 – en España, el rey Felipe III publica una nueva Real Orden para que los moriscos que quedaban en Granada la abandonaran de manera inmediata.
- 1793 – en Francia comienza el arresto de los diputados girondinos.
- 1806 – cerca de Buenos Aires (Argentina) se crea el curato de San José de Flores.
- 1808 – La ciudad de Valladolid (España) se amotina contra los invasores franceses, tal y como había sucedido en Madrid a principios de mes.
- 1852 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución nacional de 1853.
- 1885 – en España, José Zorrilla toma posesión como titular de la silla L de la Real Academia Española con el discurso Autobiografía y autorretrato poéticos.
- 1889 – en Pensilvania (Estados Unidos) dos días de copiosa lluvia rompen la represa South Fork, a 23 km de la ciudad de Johnstown. Debido a las falsas alarmas anteriores no se toman medidas de seguridad y mueren 2209 personas. Los millonarios miembros del Club de Caza y Pesca del Lago South Fork ―dueños de la represa―, no tuvieron que pagar ninguna indemnización a los supervivientes. El multimillonario Andrew Carnegie (1835-1919) ―uno de los dueños― donó motu proprio una biblioteca para el pueblo.
- 1901 – en la calle Wigmore (Londres) se inaugura el Bechstein Hall, con un concierto interpretado por el virtuoso pianista y compositor italiano Ferruccio Busoni y el violista Eugène Ysaÿe.
- 1906 – en la villa de Cananea (México) comienza una huelga de los mineros. La decisión fue tomada en el Congreso de Defensa de la Infancia realizado en la ciudad de Viena (Austria).
- 1906 – en Madrid (España) se casan el rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. A la salida de la ceremonia sufrieron un atentado del que salieron ilesos.
- 1910 – Sudáfrica se independiza del Imperio británico.
- 1911 – en Chile, por decreto Supremo, se funda la ciudad de Puerto Natales.
- 1911 – en el puerto de Veracruz (México), Porfirio Díaz se embarca en el vapor alemán Ypiranga rumbo al exilio en Europa.
- 1911 – Se bota en Belfast el nuevo transatlántico de la White Star Line, el RMS Titanic
- 1912 – la empresa naviera White Star Line aprueba y certifica la lista original de pasajeros del Titanic, la única que se conserva en la actualidad.
- 1914 – Se disputa el primer partido de fútbol femenino en suelo español, entre los equipos Giralda y Montserrat
- 1918 – finaliza la batalla de Skra-di-Legen, que se inició el tres días antes y tuvo lugar en el frente griego durante la Primera Guerra Mundial, entre tropas greco-francesas y fuerzas búlgaras. La batalla acabó con la derrota de los búlgaros.
- 1921 – en Tulsa (Oklahoma), se inicia una serie de disturbios raciales en los que grupos de población blanca estadounidense atacaron a la comunidad afroestadounidense.
- 1928 – en Managua (Nicaragua) se establece la Academia Nicaragüense de la Lengua.
- 1933 – el Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina.
- 1935 – en la ciudad de Hollywood (California) se fusionan las empresas cinematográficas Twentieth Century Pictures y Fox Film Corporation, formando la famosa 20th Century Fox (‘el zorro del siglo XX’).
- 1937 – en España, la Marina de guerra nazi bombardea la ciudad de Almería durante casi una hora por orden directa de Adolf Hitler.
- 1938 – a 20 km al norte de Barcelona, en el marco de la guerra civil española, aviones fascistas italianos en apoyo del militar sublevado Francisco Franco bombardean a la población civil de la ciudad de Granollers con 60 bombas de 100 kg, dejando 224 muertos (en su mayoría niños) y 161 heridos.
- 1958 – en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Sycamore, de 92 kilotones. Resulta un fizzle (bomba fallada), ya que se habían predicho 5000 kilotones. Es la bomba n.º 133 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en la zona del Central Francisco (provincia de Las Tunas), fuerzas del BRAC (Buró para la Represión de las Actividades Comunistas) de la dictadura batistana detienen a Elías León, líder local del PSP (Partido Socialista Popular).
- 1961 – la Unión Sudafricana se convierte en la República de Sudáfrica y se independiza del Imperio británico.
- 1964 – En España, tuvo lugar la Coronación Canónica Pontificia de María Santísima de la Esperanza Macarena, titular de la 'Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena', en la Catedral de Sevilla. El acto fue presidido por S.E.R. Dr. D. José María Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo de Sevilla y asistieron S.E. el Jefe del Estado y varios miembros del gobierno.
- 1970 – en Perú, un sismo asola la zona norte de Áncash y provoca aluviones en Yungay y Huaraz. Cerca de 66 800 personas entre muertos y desaparecidos. Ver Terremoto de Áncash de 1970.
- 1970 – en México se da inicio a la IX Copa Mundial de Fútbol.
- 1975 – se firma la Constitución de la Agencia Espacial Europea (ESA).
- 1980 – en Atlanta (Estados Unidos) se funda la cadena televisiva estadounidense CNN.
- 1986 – en el País Vasco se inaugura, en una situación alegal, la televisora ETB 2, segundo canal de Euskal Irrati Telebista, en idioma español.
- 1989 – en un bar de Tarapoto (Perú), miembros de la banda terrorista MRTA asesinan a ocho travestis. Pocos días después, declararon que los homosexuales eran «lacras sociales utilizadas para corromper a la juventud».
- 1989 – en Colombia, el equipo de fútbol Atlético Nacional se impone en la final de la Copa Libertadores al Club Olimpia de Paraguay, por marcador de 5-4 en penaltis, al perder en el partido de ida 2-0 y remontar 0-2 en la vuelta en la ciudad de Bogotá.
- 1991 – en Chetumal (México) el gobernador Miguel Borge Martín funda la Universidad de Quintana Roo.
- 1993 – en la ciudad de Guatemala, Jorge Serrano Elías renuncia a su cargo como presidente.
- 2002 – en Corea y Japón comienza la Copa Mundial de Fútbol.
- 2004 – en Yaguarón (Paraguay), Felicita Estigarribia es abusada, asesinada y torturada en el Barrio Santa Librada de la misma ciudad.
- 2005 – en Tailandia se celebra el concurso Miss Universo 2005, en el que gana el título la canadiense Natalie Glebova.
- 2005 – en Estados Unidos, se devela que el espía «Garganta Profunda» es W. Mark Felt, el "número dos" del FBI en tiempos de Nixon.
- 2009 – el BM Ciudad Real gana su tercera Liga de Campeones ante el THW Kiel por 27-33, tras perder el partido de ida de la final por 39-34.
- 2010 – en el mar Mediterráneo, el ejército israelí ataca a una serie de barcos que se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria argumentando que transportaban armas.
- 2011 – en Argentina, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Juan B. Justo.
- 2011 – En España, el futbolista rosarino Lionel Messi gana por tercer año consecutivo el trofeo Di Stéfano al mejor jugador de la Liga española.
- 2025 – El Paris Saint-Germain le gana 5-0 al Inter de Milán, proclamándose campeón por primera vez de la Champions en su Liga de Campeones de la UEFA 2024-25