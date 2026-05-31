Atlético de Chilecito se afianza en la cima de la Zona B tras un ajustado triunfo

Atlético logró una emocionante victoria 1-0 sobre Defensores de la Plata en la Liga Chileciteña, consolidándose como puntero en la Zona B con su tercer triunfo. El partido se definió en el tiempo de descuento, lo que aumentó la tensión en el campeonato.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un partido emocionante de la cuarta fecha de la Liga Chileciteña, el equipo local Atlético venció a Defensores de la Plata por 1 a 0 en la cancha del Celeste. El encuentro, disputado el sábado, comenzó con un primer tiempo parejo, donde el arquero Jeremías Páez fue clave al detener las oportunidades de gol del rival.

En la segunda mitad, ambos equipos mostraron más determinación, aunque el juego se volvió desordenado. La euforia de los hinchas locales estalló en el tiempo de descuento, cuando Álvaro Luna anotó el único gol del partido, asegurando la tercera victoria de Atlético en el torneo. Este triunfo lo posiciona junto a Los Andes como líderes momentáneos de la Zona B.

El clima competitivo en la liga se intensifica, especialmente tras el fallo del Tribunal de Disciplina, que desestimó las protestas de puntos de los clubes Joaquín Víctor González y San Buenaventura, permitiendo que NOB de Sañogasta y Los Andes mantengan sus puntos. La jornada continuará el domingo con varios encuentros programados a las 16:15.