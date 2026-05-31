Atlético de Chilecito se afianza en la cima de la Zona B tras un ajustado triunfo

En un partido emocionante de la cuarta fecha de la Liga Chileciteña, el equipo local Atlético venció a Defensores de la Plata por 1 a 0 en la cancha del Celeste. El encuentro, disputado el sábado, comenzó con un primer tiempo parejo, donde el arquero Jeremías Páez fue clave al detener las oportunidades de gol del rival.
En la segunda mitad, ambos equipos mostraron más determinación, aunque el juego se volvió desordenado. La euforia de los hinchas locales estalló en el tiempo de descuento, cuando Álvaro Luna anotó el único gol del partido, asegurando la tercera victoria de Atlético en el torneo. Este triunfo lo posiciona junto a Los Andes como líderes momentáneos de la Zona B.
El clima competitivo en la liga se intensifica, especialmente tras el fallo del Tribunal de Disciplina, que desestimó las protestas de puntos de los clubes Joaquín Víctor González y San Buenaventura, permitiendo que NOB de Sañogasta y Los Andes mantengan sus puntos. La jornada continuará el domingo con varios encuentros programados a las 16:15.