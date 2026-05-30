Domingo, 31 de Mayo 2026
Deportes

Andino y Alto Valle se disputan el paso a la gran final del Torneo Provincial

Andino y Alto Valle se enfrentarán este sábado a las 19.30 en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna" por un lugar en la final del Torneo Provincial de Clubes. Un empate anterior entre ambos añade emoción a este decisivo encuentro.

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Este sábado a las 19.30, el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna" será el escenario del enfrentamiento entre Andino y Alto Valle, donde se disputará el primer pase a la final del Torneo Provincial de Clubes. La expectativa entre los aficionados es alta, dado que ambos equipos han destacado en la fase inicial del torneo.

En su primer encuentro en Chamical, el resultado fue un empate a uno, lo que aumenta la emoción para este nuevo choque. Los entrenadores, Gabriel Brizuela de Andino y su par de Alto Valle, mantienen en secreto sus alineaciones, lo que añade incertidumbre y estrategia al partido. Si el encuentro finaliza nuevamente en empate, se definirá a través de penales, lo que podría intensificar la atmósfera en las tribunas.

Este partido representa no solo una oportunidad para alcanzar la final del Provincial 2026, sino también un reflejo del crecimiento del fútbol en la región. La importancia del torneo radica en mostrar el talento local y fomentar la participación de jóvenes en el deporte. La comunidad deportiva de La Rioja espera un espectáculo lleno de emoción y rivalidad en este importante encuentro.

Etiquetas: la rioja chamical torneo provincial fútbol andino alto valle
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