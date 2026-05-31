Domingo, 31 de Mayo 2026
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Familia de Agostina clama justicia tras el brutal crimen que conmocionó a la comunidad

El abuelo de Agostina Vega, conmocionado por el crimen de su nieta, exige justicia y defiende a su familia de rumores. Asegura que hay más implicados en el caso.

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La conmoción en la comunidad se intensifica tras el crimen que afectó a Agostina Vega, lo que llevó a su abuelo, Miguel, a hablar sobre el dolor que enfrenta al comunicar la noticia a su hija, quien se encuentra internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia”, expresó Miguel, visiblemente angustiado.

Defendiendo a su familia de rumores infundados, Miguel enfatizó que su hija no está imputada ni investigada. Además, manifestó su firme intención de buscar justicia: “No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”, afirmando que cree que hay más involucrados en el caso. El abuelo también explicó que su hija recibió asistencia médica y pasó la noche contenida por familiares.

Con un fuerte mensaje hacia Claudio Barrelier, el detenido, Miguel exigió que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, resaltando que “lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios”. A pesar de su dolor, Miguel se muestra decidido a seguir luchando por su familia y agradeció el apoyo recibido de vecinos y personas de distintos lugares, destacando la solidaridad en este momento tan difícil.

Etiquetas: la rioja agostina vega crimen justicia familiares conmoción
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