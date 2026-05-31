Domingo, 31 de Mayo 2026
Policiales

Claudio Barrelier, en prisión por femicidio, intenta suicidarse en Córdoba

Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, intentó suicidarse en la cárcel de Córdoba. Es el único detenido en el caso, que incluye evidencias contundentes en su contra.

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Claudio Barrelier, acusado del femicidio de la adolescente Agostina Vega, intentó suicidarse en la cárcel de Bouwer, Córdoba, donde se encuentra bajo custodia. El incidente, que ocurrió en el contexto de la investigación por el asesinato de Vega, fue frustrado y requirió asistencia médica inmediata. Actualmente, Barrelier está estabilizado y sedado para prevenir nuevos intentos.

El hombre de 32 años es el único detenido en el caso, siendo el principal sospechoso tras el hallazgo del cuerpo de la menor, que fue encontrado desmembrado. Barrelier, quien era conocido de la madre de la víctima, Melisa Heredia, había trabajado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero fue despedido tras conocerse su implicación en el caso.

Cuenta con antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Las evidencias en su contra incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que lo muestran junto a Vega la noche de su desaparición, así como registros de su celular en antenas cercanas.

Etiquetas: argentina femicidio cordoba investigación justicia crimen
TL;DR

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