Domingo, 31 de Mayo 2026
Policiales

Investigación en Córdoba: hallan el cuerpo de Agostina Vega y buscan esclarecer su muerte

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba ha desatado un clamor por justicia y seguridad en la región. La investigación avanza con un cambio de imputación para el detenido, Claudio Barrelier, tras evidencias clave.

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El hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un campo cercano al barrio Ampliación Ferreyra ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Córdoba. La Policía de Córdoba encontró el cadáver durante la siesta del sábado, lo que desencadenó la visita del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía, comisario general Marcelo Marín, entre otros funcionarios.

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón, ha tomado un giro significativo, ya que se prevé un cambio de imputación contra el único detenido, Claudio Barrelier, quien había estado acusado de privación ilegítima de la libertad. Las evidencias obtenidas, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad y datos de antenas telefónicas, han sido clave para situar a Barrelier en el lugar y momento del crimen.

La sociedad ha comenzado a clamar por justicia, exigiendo respuestas rápidas por parte de las autoridades. Este caso pone de relieve la urgente necesidad de abordar la violencia de género y mejorar los mecanismos de protección para las víctimas, a medida que se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares.

Etiquetas: córdoba homicidio justicia violencia de género seguridad política
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