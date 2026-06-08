Martes, 9 de Junio 2026
Turismo

El regreso de los Chachos: una oportunidad para revitalizar el turismo en La Rioja

El regreso de los Chachos promete un impulso al turismo en La Rioja, ofreciendo descuentos del 50% en consumos. Este programa busca beneficiar a comercios locales y fortalecer la economía provincial.

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El sector hotelero y gastronómico de La Rioja celebra el regreso de los Chachos, un programa diseñado para impulsar el turismo en la provincia. Este sistema, que ofrece descuentos significativos a los turistas, fue desarrollado en colaboración con el Gobierno provincial, permitiendo a los visitantes obtener una reducción del 50% en ciertos consumos.

Tarnowski, un referente empresarial, destacó que aunque la implementación anterior fue exitosa, le faltó mayor difusión para alcanzar a más personas. Este programa se diferencia de otros esquemas nacionales, ya que el movimiento económico generado queda en La Rioja, ya que los créditos solo pueden ser utilizados en la provincia. En la anterior edición, participaron comercios de diversos rubros, amplificando así su impacto.

El uso de los Chachos también favorece la formalización de las operaciones comerciales, incentivando la emisión de comprobantes y beneficiando las arcas provinciales. Aunque se detectaron irregularidades en la facturación, estas fueron abordadas por las autoridades. El empresario expresó su optimismo sobre la reactivación del sistema, esperando que, si se implementa adecuadamente, sea una herramienta efectiva para la economía provincial.

Etiquetas: la rioja turismo chachos gobierno provincial economía descuentos
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