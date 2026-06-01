Lunes, 1 de Junio 2026
Economía

Impacto laboral en La Rioja: el cierre de BIC-MOI afecta a 20 familias y revela crisis en textil

El cierre de la firma BIC-MOI en el Parque Industrial de La Rioja afecta a 20 trabajadores y refleja una crisis profunda en el sector textil, con un 70% de capacidad ociosa. La situación se agrava por la posible restricción en el suministro de gas y la falta de nuevas inversiones.

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La firma textil BIC-MOI cerró definitivamente, afectando a 20 trabajadores, de los cuales 17 pertenecen al gremio FONIVA. Este cierre, comunicado a las autoridades laborales, evidencia la grave situación del Parque Industrial de La Rioja, donde el 70% de la capacidad se encuentra ociosa, generando inquietud entre autoridades y empleados.

La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, destacó que la empresa se comprometió a pagar el 100% de las indemnizaciones, evitando así el esquema del 50% establecido en la nueva legislación laboral. Durante una conferencia, calificó la situación como un industricidio y reportó que aproximadamente 4.700 personas han perdido sus empleos en el parque industrial, tanto en la capital como en el interior.

La crisis en el sector textil es evidente, con un 70% de las instalaciones sin actividad y sin nuevos proyectos de inversión. Además, Espinosa mencionó la preocupación por posibles cortes en el suministro de gas a las empresas, ya que se prioriza el consumo residencial. Aunque hasta ahora no han recibido alertas sobre dificultades para el pago del aguinaldo, se mantiene un monitoreo constante en el sector.

Etiquetas: la rioja parque industrial cierre de empresa trabajo crisis textil miriam espinosa
TL;DR

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