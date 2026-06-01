Accidente en la autovía Nonogasta–Chilecito provoca importante operativo de rescate

Un siniestro vial ocurrió en la autovía Nonogasta-Chilecito, movilizando a servicios de emergencia. Aún se investigan las causas y el estado de los involucrados.

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Un **siniestro vial** tuvo lugar este sábado en la autovía que conecta **Nonogasta** con **Chilecito**, lo que activó un amplio despliegue de los **servicios de emergencia**. El incidente se produjo en dirección Nonogasta–Chilecito, aunque las causas aún están bajo investigación y los detalles sobre las características del mismo no han sido oficialmente comunicados.

En el sitio del accidente, trabajan efectivos **policiales** y personal de **emergencias** para asistir a los afectados y realizar el correspondiente relevamiento. Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre el número de vehículos involucrados ni sobre la salud de las personas que participaron en el incidente.

Las autoridades están presentes en la zona para esclarecer las causas del siniestro y evaluar sus consecuencias. La situación ha generado gran expectativa entre los conductores y residentes de la región, quienes siguen de cerca la evolución de los hechos. **Noticia en desarrollo**.