Detención de «Coreta»: la ola de violencia genera preocupación en La Rioja

Un intento de robo conmocionó a La Rioja cuando Tiziano Silva Torres interceptó a una joven en motocicleta. Tras un forcejeo, fue detenido por la policía. La inseguridad sigue siendo un tema crítico en la comunidad.

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La comunidad de La Rioja se vio conmocionada por un intento de robo que involucró a un joven delincuente conocido como Tiziano Silva Torres, alias «Coreta». El suceso ocurrió cuando Silva Torres, al volante de un automóvil Ford Focus, trató de sustraer las pertenencias de una joven que circulaba en motocicleta. Durante un violento forcejeo, la víctima logró resistir y el agresor huyó, pero fue capturado por la policía minutos después.

Los hechos se desarrollaron cuando Silva Torres realizó una maniobra peligrosa para cerrar el paso a la joven. Tras el intento de arrebato, él descendió del vehículo y trató de quitarle la cartera. Sin embargo, la resistencia de la joven llevó al delincuente a desistir y escapar rápidamente. La policía, al ser informada, lanzó un operativo de búsqueda y logró detenerlo en la intersección de Tajamar y Pelagio B. Luna.

El detenido, de 25 años, es conocido en el ámbito delictivo local. El automóvil que utilizó para el intento de robo fue hallado abandonado en la calle Mariano Moreno, en el barrio San Román, y ha sido secuestrado para realizar las pericias correspondientes. Silva Torres se encuentra a disposición de la justicia mientras se resuelve su situación procesal, un hecho que resalta la creciente preocupación sobre la inseguridad en la provincia y la intensificación de los operativos policiales en respuesta a esta problemática.