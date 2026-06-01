El impactante testimonio de una joven que denunció a Barrelier en La Rioja

Una joven rompió el silencio sobre su experiencia de privación ilegítima de libertad a manos de Claudio Barrelier, quien fue detenido y liberado tras pagar una fianza de cinco millones de pesos. Su testimonio revela detalles escalofriantes del episodio, que ahora está relacionado con el asesinato de Agostina Vega. El expediente sigue activo.

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Una joven que denunció a Claudio Barrelier en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad ha compartido un testimonio impactante sobre su experiencia. En una entrevista, donde se distorsionó su voz para proteger su identidad, la víctima relató cómo logró escapar de la vivienda en Del Campillo 878, en el barrio Cofico, el mismo lugar que ahora se investiga en relación al asesinato de Agostina Vega.

En su relato, la joven, que en ese momento tenía 20 años, describió cómo llegó al domicilio de Barrelier sin sospechar lo que sucedería. Aseguró que él cerró la puerta tras su entrada y comenzó a intimidarla con un arma. La joven fue obligada a desnudarse y atada con cinta adhesiva. Logró escapar gracias a que sus pies no estaban bien sujetos y pidió ayuda a unos vecinos, quienes le proporcionaron ropa antes de que llegara la policía.

Barrelier fue arrestado pero recuperó su libertad el 26 de mayo de 2025, tras pagar una fianza de cinco millones de pesos. La causa sigue activa. La joven enfatizó su temor por su seguridad y la de sus pertenencias, ya que el hombre estaba armado y negó conocerla al llegar los efectivos policiales.