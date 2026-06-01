San Francisco avanza a la final del Torneo Provincial: un triunfo contundente

San Francisco se clasificó para la final del Torneo Provincial tras vencer a Ferroviario. La actuación destacada incluyó un gol en contra y un impresionante gol de media chilena. La expectativa crece por su desempeño en el partido decisivo.

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San Francisco avanzó a la final del Torneo Provincial tras una clara victoria en un partido decisivo. Desde el inicio, el equipo capitalino mostró su calidad, destacándose en una actuación necesaria para clasificar.

El primer gol llegó por un autogol de Diego Andrada, quien desvió un centro de Nacho Quijano. Posteriormente, Isaías Mercado amplió la ventaja con un espectacular gol de media chilena a los 27 minutos. A pesar de los intentos de Ferroviario, que tuvo una oportunidad clara con un disparo de Santiago Ramírez que se estrelló en el palo, no lograron acercarse en el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, Ferroviario buscó dominar el juego, pero sin el ímpetu necesario. San Francisco aprovechó los contragolpes, y Santiago Bazán se destacó al marcar dos goles, el tercero a los 40 minutos y el cuarto después, asegurando así su lugar en la final. Este triunfo genera altas expectativas sobre el desempeño del equipo en el próximo desafío, donde la hinchada celebra este avance hacia la consagración provincial.