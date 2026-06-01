Lunes, 1 de Junio 2026
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Agustín Contreras se consagra con un impresionante nocaut en la FAB de Buenos Aires

Agustín “Chiquitín” Contreras, campeón sudamericano, ganó por nocaut en el tercer round a Winston Oronó, reafirmando su récord profesional a 12-1-0. Su victoria inspira a nuevas generaciones en el boxeo.

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Agustín “Chiquitín” Contreras, actual campeón sudamericano, logró una victoria contundente en su primer combate del año, celebrado en Buenos Aires. A los 23 años, el boxeador oriundo de La Rioja se enfrentó al venezolano Winston Oronó en un encuentro de la categoría Mosca, organizado por Sampson Boxing y Tello Box, y transmitido por TyC Sports.

La pelea tuvo lugar el sábado y culminó con un nocaut en el tercer round. Desde el inicio, Contreras mostró una agresividad notable, lo que dejó claro que el combate no llegaría a las diez rondas pactadas. En el segundo round, Oronó fue derribado, anticipando su derrota en el siguiente capítulo, donde el riojano desplegó combinaciones que sellaron su triunfo.

Con este resultado, Contreras mejora su récord profesional a 12-1-0, sumando su cuarto KO. Su desempeño resalta su excelente estado físico y mental, lo cual lo posiciona favorablemente para futuras competencias. La comunidad boxing en La Rioja sigue de cerca su carrera, esperando que pronto represente a Argentina en escenarios internacionales.

Etiquetas: buenos aires boxeo agustín contreras victoria deportes argentina
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