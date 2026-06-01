Efemérides del 1 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de junio de 2026
- 1783 – durante la colonización española de América se funda, por orden del virrey del Río de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo, la localidad de San José de Mayo (hoy capital del departamento uruguayo de San José).
- 1893 – en Argentina, se inicia la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina.
- 1899 – se dicta la primera cátedra de Sociología en la UBA por el Dr. Antonio Dellepiane.
- 1921 – en la ciudad argentina de Godoy Cruz (provincia de Mendoza) se funda el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1929 – en Buenos Aires (Argentina) se lleva a cabo (hasta el 12 de junio) la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de Latinoamérica.
- 1970 – en Argentina, el grupo armado Montoneros asesina al exdictador Pedro Eugenio Aramburu.
- 1978 – En Buenos Aires (Argentina) comienza la Copa Mundial de Fútbol.
- 1989 – Federico Broin, futbolista argentino
- 1991 – en Argentina se crea la provincia de Tierra del Fuego (antes territorio).
- 2022 – En Londres, Inglaterra, en el Estadio de Wimbledon, ante 90 mil personas, la Selección de Futbol de Argentina se consagra Campeón de Campeones al vencer a la Selección de Futbol de Italia ganando la Copa de Campeones Conmebol - UEFA, más conocida como Finalissima, ex Artemio Franchi
El 1 de junio de 1967 se lanzó el álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles, considerado uno de los discos más influyentes de la historia de la música. Este álbum marcó un hito en la producción musical y en la cultura popular, cementando la reputación de la banda como innovadores en el arte del rock. Su impacto se siente hasta el día de hoy, influyendo en numerosos artistas y géneros.
En el mundo: 1 de junio de 2026
- -70 – en Shandong (China) se registra un terremoto de magnitud 7 en la escala sismológica de Richter (I=9), desprendimiento de tierra (freshet). Deja un saldo de 6000 víctimas.
- 69 – en el Imperio romano estalla la guerra civil.
- 193 – en Roma es asesinado el emperador Didio Juliano.
- 987 – en Francia, Hugo Capeto es elegido rey.
- 1204 – en Francia, el rey Felipe Augusto conquista Ruan.
- 1252 – Alfonso X el Sabio, es proclamado rey de Castilla y León.
- 1283 – en el Tratado de Rheinfelden, el duque Rodolfo I de Austria reclama sus derechos sobre los ducados de Austria y Estiria.
- 1485 – Matthias Corvinus de Hungría toma la Viena de Federico III.
- 1495 – en Escocia, el fraile John Cor realiza su primera muestra de whisky escocés.
- 1533 – en la costa caribeña de la actual Colombia se funda de la ciudad de Cartagena de Indias.
- 1533 – en Inglaterra, Ana Bolena es coronada sucesora de su esposo Enrique VIII.
- 1572 – en el Perú se funda la ciudad de Huancayo.
- 1649 – en Sámar del Norte (Filipinas), el nativo Agustín Sumuroy comienza una revuelta contra los conquistadores españoles. Un año después será capturado y decapitado.
- 1660 – en la colonia de Boston (Massachusetts) es ahorcada la cuáquera británica Mary Dyer (49) por desacatar en repetidas oportunidades la ley que establecía que Dios hablaba solamente a través del clero.
- 1778 – en España, un grupo de malagueños, la mayoría de Alhaurín de la Torre, zarpa en el bergantín San José con destino a Nueva Orleáns, donde fundarían la ciudad de Nueva Iberia.
- 1779 – en los Estados Unidos ―en el marco de la guerra de Independencia contra Gran Bretaña―, el general Benedict Arnold (38) es juzgado por corrupción. Al año siguiente perpetró traición a la patria al pasarse al bando británico y luchar contra los estadounidenses.
- 1783 – durante la colonización española de América se funda, por orden del virrey del Río de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo, la localidad de San José de Mayo (hoy capital del departamento uruguayo de San José).
- 1792 – Kentucky se convierte en el 15.º estado de la Unión.
- 1796 – Tennessee se convierte en el 16.º estado de la Unión.
- 1806 – en Francia, el calendario republicano, instaurado por Napoleón es sustituido por el gregoriano.
- 1812 – en los Estados Unidos, el presidente James Madison propone al Congreso declarar la guerra al Reino Unido.
- 1815 – Napoleón jura fidelidad a la Constitución de Francia.
- 1816 – el Congreso de Paraguay nombra a José Gaspar Rodríguez de Francia «dictador perpetuo».
- 1831 – James Clark Ross descubre el Polo norte magnético.
- 1855 – el aventurero estadounidense William Walker invade Nicaragua y reinstala la esclavitud.
- 1862 – en Fair Oaks (Estados Unidos) en el marco de la guerra civil de Estados Unidos se libra la batalla de los Siete Pinos: los lances acaban con ambos bandos reclamando la victoria.
- 1868 – Tratado de Bosque Redondo firman un tratado con el pueblo navajo para volver a sus campos de Arizona y Nuevo México.
- 1869 – en España, las Cortes Constituyentes proclaman la nueva Constitución.
- 1879 – Napoleón Eugenio, hijo y heredero de Napoleón III, muere durante la guerra zulú.
- 1893 – en Argentina, se inicia la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina.
- 1898 – en Cuba, la flota estadounidense inicia el bloqueo de Santiago.
- 1899 – se dicta la primera cátedra de Sociología en la UBA por el Dr. Antonio Dellepiane.
- 1900 – en Santiago de Chile se inaugura el periódico El Mercurio.
- 1901 – la ciudad china de Tientsin sufre la rebelión de los Bóxers.
- 1903 – en Perú, Manuel Candamo es nombrado presidente.
- 1907 – en Colombia se funda la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el principal centro de formación del Ejército Nacional de Colombia.
- 1910 – deja Inglaterra la expedición hacia el polo sur de Robert Falcon Scott.
- 1913 – es fundado en Chile el Liceo José Victorino Lastarria.
- 1918 – en el marco de la Primera Guerra Mundial se libra la batalla de Belleau Wood: las fuerzas aliadas bajo el mando de John J. Pershing y James Harbord vencen a las fuerzas alemanas.
- 1920 – en Berlín se inaugura la primera exposición universal del dadaísmo.
- 1920 – en México, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente.
- 1921 – en Tulsa (Oklahoma), hombres blancos armados ayudados por miembros de la policía perpetran la Masacre de Tulsa: matan a unos 300 afroestadounidenses, hieren a unos 6000 hombres, mujeres y niños e incendian todo el próspero barrio de Greenwood (conocido como «the Negro Wall Street»). En 2001 se repararó económicamente a los descendientes.
- 1921 – en la ciudad argentina de Godoy Cruz (provincia de Mendoza) se funda el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1923 – en la ciudad de Estambul (Turquía), seguidores de la Iglesia ortodoxa turca golpean e intentan secuestrar al patriarca Melecio IV Metaxakis.
- 1929 – en Buenos Aires (Argentina) se lleva a cabo (hasta el 12 de junio) la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de Latinoamérica.
- 1935 – en Reino Unido se crean los primeros exámenes de conducir.
- 1939 – Primer vuelo del caza Focke-Wulf Fw 190.
- 1941 – en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Creta acaba con la capitulación de Creta ante los nazis alemanes.
- 1941 – en Bagdad (Irak) ―inmediatamente después de la victoria británica en la guerra anglo-iraquí (del 18 de abril al 30 de mayo de 1941)―, la población musulmana suní, instigada por el embajador nazi Fritz Grobba, perpetra una farhud (‘desposesión violenta’): entre el 1 y el 2 de junio mata a 175 iraquíes judíos y hiere a unos 1000.
- 1941 – el papa Pío XII publica el radiomensaje La Solennità, que conmemora los 50 años de la encíclica Rerum novarum: sobre la situación de los obreros (1891) por León XIII.
- 1942 – en la Segunda Guerra Mundial, el periódico de Varsovia Liberty Brigade publica su primer ejemplar en los campos de concentración.
- 1942 – En México se instituye el Día de la Marina Nacional para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año, acciones donde dejaron la vida muchos marinos mexicanos.
- 1943 – sobre el golfo de Vizcaya es derribado el vuelo 777 de BOAC por varios aviones alemanes Junkers Ju 88. Muere el actor Leslie Howard. Se supone que se trató de un intento de matar al primer ministro Winston Churchill.
- 1944 – en Cuba, Ramón Grau San Martín es elegido presidente.
- 1945 – en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos bombardea a la población civil de Osaka.
- 1946 – en Rumanía es ejecutado Ion Antonescu, el conducator (líder) de ese país durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1948 – en Cuba, Carlos Prío Socarrás es elegido presidente.
- 1952 – en España se suprimen las cartillas de racionamiento.
- 1952 – en el área 3 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona desde una torre la bomba atómica George (o sea "G"), de 15 kilotones). Es la séptima y penúltima de la Operación Tumbler-Snapper. Unos 7350 soldados que participan del ejercicio militar Desert Rock IV harán entrenamiento durante la explosión y quedarán expuestos de manera no voluntaria a la radiación.
- 1958 – en Tokio (Japón) culminan los III Juegos Asiáticos.
- 1958 – en Francia, Charles de Gaulle se retira como presidente por seis meses.
- 1962 – en Nueva York, los kurdos reivindican ante la ONU su derecho a la independencia.
- 1963 – Kenia obtiene la soberanía interna (Día de Madaraka). Se independizará completamente del Imperio británico el 12 de diciembre.
- 1967 – en el Reino Unido se publica el esperado álbum del grupo de rock The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band; un día después en los Estados Unidos.
- 1969 – durante su encamada por la paz, John Lennon y su esposa Yoko Ono graban, junto a otras celebridades, la canción «Give Peace a Chance», en Montreal (Canadá).
- 1970 – en Argentina, el grupo armado Montoneros asesina al exdictador Pedro Eugenio Aramburu.
- 1970 – en Ontario (Canadá) se funda la ciudad de Thunder Bay, con la fusión de las hasta entonces ciudades gemelas de Port Arthur y Fort Williams junto a los municipios de Neebing y McIntyre.
- 1973 – en Grecia se proclama la república.
- 1974 – en Flixborough (Reino Unido) explota una planta química, dejando un saldo de 28 muertos y 36 heridos.
- 1974 – en la revista Emergency Medicine se publica por primera vez la maniobra de Heimlich para rescatar personas que se ahogan.
- 1978 – En Buenos Aires (Argentina) comienza la Copa Mundial de Fútbol.
- 1979 – en Nicaragua se produce una revolución contra el dictador Anastasio Somoza Debayle.
- 1979 – en Rodesia se inaugura el primer gobierno negro.
- 1980 – en Estados Unidos, el multimillonario Ted Turner crea CNN, primera compañía de informativos de televisión que transmite la 24 horas del día
- 1984 – en El Salvador, José Napoleón Duarte toma posesión como presidente.
- 1985 – en el Perú, Alan García es elegido presidente.
- 1986 – en el circuito de La Sarthe, Francia; fallece el piloto Jo Gartner a causa de un accidente automovilístico durante la celebración de las 24 horas de Le Mans.
- 1988 – los presidentes Ronald Reagan (estadounidense) y Mijaíl Gorbachov (soviético), ratifican en el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio.
- 1989 – en El Salvador, Alfredo Cristiani toma posesión como presidente.
- 1990 – Bush y Gorbachov firman un documento sobre la reducción de armas estratégicas START, que prevé la disminución en un 30 por ciento de los arsenales nucleares y la finalización de la producción de armas químicas.
- 1991 – en Argentina se crea la provincia de Tierra del Fuego (antes territorio).
- 1992 – En Colombia, nace el músico Alejo Martínez, baterista de Capítulo Fin.
- 1993 – en el marco del sitio de Sarajevo, sucede un atentado durante un partido de fútbol: 15 muertos y 133 heridos.
- 1993 – Gustavo Adolfo Espina es nombrado presidente interno de Guatemala.
- 1994 – en El Salvador, Armando Calderón Sol toma posesión como presidente.
- 1995 – el poeta José Hierro obtiene el IV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
- 1997 – en Bolivia, el exdictador Hugo Banzer es elegido presidente.
- 1997 – en México, el club de fútbol Chivas (de Guadalajara) gana 6-1 ante Toros Neza, y obtiene su décimo título como campeón del verano 1997.
- 1998 – en Bruselas se funda el Banco Central Europeo para definir y ejecutar la política monetaria de la UE.
- 1999 – en El Salvador, Francisco Flores toma posesión como presidente.
- 2001 – en Nepal se comete el regicidio de la familia real durante un almuerzo.
- 2001 – en una discoteca de Tel Aviv (Israel), 23 personas son asesinadas por una bomba de Hamás.
- 2003 – en Bélgica entra en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo.
- 2004 – en El Salvador, Elías Antonio Saca toma posesión como presidente.
- 2005 – en Países Bajos, un referéndum rechaza el referéndum de la Constitución europea.
- 2008 – en Latinoamérica se lanza el canal Playhouse Disney Channel.
- 2008 – en Medellín (Colombia) se inicia el 38 Período Ordinario de la Asamblea General de la OEA.
- 2008 – en México, el club de fútbol Santos Laguna le gana a Cruz Azul y se convierte en campeón del Torneo Clausura 2008.
- 2009 – sobre el océano Atlántico desaparece un avión (el Vuelo 447 de Air France) en pleno vuelo procedente de Río de Janeiro y con destino París.
- 2009 – en El Salvador, Mauricio Funes toma de posesión como presidente.
- 2012 – en Arrah (India), seis hombres no identificados asesinan a Brahmeshwar Singh (64) ―líder de la banda terrorista de derechas Ranvir Sena―, quien había estado nueve años en prisión perpetua acusado de varias masacres contra personas de casta baja, pero en abril de 2012 fue absuelto y puesto en libertad.
- 2012 – en Venezuela, se crea la Academia Militar Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías, perteneciente a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que forma oficiales de tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- 2014 – en El Salvador, Salvador Sánchez Cerén toma de posesión como presidente.
- 2018 – Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del Gobierno de España en funciones tras una moción de censura contra Mariano Rajoy.
- 2019 – en El Salvador, Nayib Bukele toma posesión como presidente.
- 2019 – el Liverpool Football Club, conquista su sexta Liga de Campeones de la UEFA al vencer 2-0 al Tottenham Hotspur con goles de Mohamed Salah de penal y Divock Origi en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid, España.
- 2020 – debido a las diversas protestas por la Muerte de George Floyd, manifestantes entran a jardín de la Casa Blanca.
- 2022 – En Londres, Inglaterra, en el Estadio de Wimbledon, ante 90 mil personas, la Selección de Futbol de Argentina se consagra Campeón de Campeones al vencer a la Selección de Futbol de Italia ganando la Copa de Campeones Conmebol - UEFA, más conocida como Finalissima, ex Artemio Franchi
- 2024 – En Londres, el Real Madrid consigue su 15.ª Liga de Campeones de la UEFA tras derrotar por un 0 - 2 al Borussia Dortmund.