Efemérides del 1 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 1 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de junio de 2026

1783 – durante la colonización española de América se funda, por orden del virrey del Río de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo, la localidad de San José de Mayo (hoy capital del departamento uruguayo de San José).

– durante la colonización española de América se funda, por orden del virrey del Río de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo, la localidad de San José de Mayo (hoy capital del departamento uruguayo de San José). 1893 – en Argentina, se inicia la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina.

– en Argentina, se inicia la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina. 1899 – se dicta la primera cátedra de Sociología en la UBA por el Dr. Antonio Dellepiane.

– se dicta la primera cátedra de Sociología en la UBA por el Dr. Antonio Dellepiane. 1921 – en la ciudad argentina de Godoy Cruz (provincia de Mendoza) se funda el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

– en la ciudad argentina de Godoy Cruz (provincia de Mendoza) se funda el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 1929 – en Buenos Aires (Argentina) se lleva a cabo (hasta el 12 de junio) la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de Latinoamérica.

– en Buenos Aires (Argentina) se lleva a cabo (hasta el 12 de junio) la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de Latinoamérica. 1970 – en Argentina, el grupo armado Montoneros asesina al exdictador Pedro Eugenio Aramburu.

– en Argentina, el grupo armado Montoneros asesina al exdictador Pedro Eugenio Aramburu. 1978 – En Buenos Aires (Argentina) comienza la Copa Mundial de Fútbol.

– En Buenos Aires (Argentina) comienza la Copa Mundial de Fútbol. 1989 – Federico Broin, futbolista argentino

– Federico Broin, futbolista argentino 1991 – en Argentina se crea la provincia de Tierra del Fuego (antes territorio).

– en Argentina se crea la provincia de Tierra del Fuego (antes territorio). 2022 – En Londres, Inglaterra, en el Estadio de Wimbledon, ante 90 mil personas, la Selección de Futbol de Argentina se consagra Campeón de Campeones al vencer a la Selección de Futbol de Italia ganando la Copa de Campeones Conmebol - UEFA, más conocida como Finalissima, ex Artemio Franchi

💡 ¿Sabías que...? El 1 de junio de 1967 se lanzó el álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles, considerado uno de los discos más influyentes de la historia de la música. Este álbum marcó un hito en la producción musical y en la cultura popular, cementando la reputación de la banda como innovadores en el arte del rock. Su impacto se siente hasta el día de hoy, influyendo en numerosos artistas y géneros.

En el mundo: 1 de junio de 2026