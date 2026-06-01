Accidente en Arauco provoca herido y búsqueda de conductor fugitivo

Un choque en el barrio Cooperativa III dejó a una persona con lesiones leves. El conductor de uno de los vehículos se dio a la fuga, lo que está siendo investigado.

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Un choque ocurrido el domingo por la mañana en el barrio Cooperativa III movilizó a los servicios de emergencia en el departamento Arauco. El incidente se registró en la intersección de la calle Buenos Aires y una vía transversal, donde dos automóviles colisionaron.

Según informaron las fuentes policiales, el siniestro ocurrió cuando un vehículo que circulaba por calle Buenos Aires fue impactado lateralmente por otro automóvil. Tras la colisión, el conductor del segundo vehículo abandonó el lugar antes de que llegaran las autoridades, lo que está siendo investigado.

Una persona resultó con lesiones leves y recibió asistencia en el lugar antes de ser trasladada al hospital local para una evaluación médica más detallada. En el sitio, personal de la división de Accidentes Viales llevó a cabo las pericias técnicas necesarias para esclarecer las circunstancias del choque y avanzar en la identificación del automóvil que se retiró.