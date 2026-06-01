Lunes, 1 de Junio 2026
Salud

Estrategias innovadoras en salud integral para adolescentes se discuten en La Rioja

La Rioja participó en el Primer Encuentro Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, donde se presentó un Plan Provincial y herramientas para mejorar la atención adolescente. Este intercambio busca fortalecer políticas sanitarias y garantizar el acceso a derechos en todo el país.

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El Ministerio de Salud de La Rioja participó en el Primer Encuentro Nacional de la Red de Referentes de Salud Integral en la Adolescencia, un evento virtual coordinado por el Área de Adolescencia de la Dirección de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencias del Ministerio de Salud de la Nación. Este encuentro se centró en el fortalecimiento de la red federal de referentes en salud adolescente y en el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante la jornada, se discutieron temas clave como la gestión de información, la articulación intersectorial y la participación de los adolescentes, buscando crear estrategias que aseguren una atención de calidad. Viviana Stirnemann, coordinadora de Adolescencia de la Dirección General de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, presentó el Plan Provincial de Salud y sus objetivos para la salud de las adolescencias, además de compartir indicadores sanitarios y líneas estratégicas implementadas en la provincia.

Stirnemann destacó la herramienta “Sistema de Gestión de Resultados”, que ayuda a evaluar indicadores y apoya a los equipos de salud en la planificación. La experiencia generó interés entre las provincias, lo que abre la puerta a futuros encuentros para profundizar el intercambio y fortalecer las políticas sanitarias en este ámbito. El Ministerio de Salud enfatizó que estos espacios son cruciales para mejorar la atención y garantizar derechos a los adolescentes a nivel nacional.

Etiquetas: la rioja ministerio de salud salud adolescente encuentro nacional políticas sanitarias argentina
TL;DR

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