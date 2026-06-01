La Legislatura de La Rioja recibe a «El Chacho: El más humano de los caudillos»

Se presentó en la Legislatura el libro «El Chacho: El más humano de los caudillos» de Víctor Hugo Robledo, destacando la figura de Peñaloza y su papel en la historia argentina. La obra invita a reflexionar sobre la identidad provincial y la lucha por la autonomía.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la Legislatura provincial, se presentó el libro «El Chacho: El más humano de los caudillos», del historiador riojano Víctor Hugo Robledo. El evento congregó a autoridades legislativas, académicos y al público, centrando su atención en la figura de Ángel Vicente «el Chacho» Peñaloza, explorando su vida y su impacto político.

Robledo destacó la rigurosidad de su investigación, mostrando cómo Peñaloza, originario de Los Llanos riojanos, desafió el estado argentino en formación. A través de su análisis, subrayó que los caudillos no eran solo guerreros, sino visionarios que lucharon contra un sistema desigual y por la autonomía regional.

El autor también enfatizó la necesidad de valorar a figuras como Facundo Quiroga y Felipe Varela, quienes resistieron el centralismo. Durante la presentación, la cantante Gloria de la Vega ofreció una interpretación de una vidala, enriqueciendo el sentido del homenaje a estos líderes.

La obra de Robledo se perfila como esencial para entender la identidad provincial y el legado histórico de Peñaloza, incentivando a las futuras generaciones a indagar en su patrimonio cultural.