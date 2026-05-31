Domingo, 31 de Mayo 2026
La Rioja

Obras viales en rutas 38 y 79: inversión de $71.916 millones en juego

La Dirección Nacional de Vialidad anunció la Licitación Pública 0014/2026 para obras en las rutas nacionales 38 y 79 en La Rioja, con un presupuesto de $71.916.867.000. La apertura de sobres será el 20 de agosto y los trabajos comenzarán en 2026. Esto mejorará la conectividad vial en la región.

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Obras viales en rutas 38 y 79: inversión de $71.916 millones en juego
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La **Dirección Nacional de Vialidad** ha anunciado la apertura de la Licitación Pública 0014/2026 para llevar a cabo obras en el “Sistema C.Re.Ma. 2022 - Malla 304” en las **rutas nacionales 38 y 79**. Este proyecto, que busca mejorar la infraestructura vial, fue confirmado por **Alexis Wol**, director de Vialidad Nacional en la región.

La licitación se realizará el 20 de agosto y se prevé que los trabajos comiencen en los últimos meses del 2026. Las mejoras en la ruta nacional 38 abarcarán el tramo entre el límite con **Córdoba** y **Punta de Los Llanos**, mientras que en la ruta 79 se intervendrá entre **Catuna** y **Chamical**, así como entre **Chamical** y **Casa de Piedra**.

El proyecto contempla la reparación de un **trazado de 250 kilómetros** en un plazo de **seis años**. El **presupuesto oficial** para estas obras es de **$71.916.867.000**. Según Wol, estas obras son esenciales para mejorar la circulación en la zona y se implementará un sistema de reparación y mantenimiento que incluirá trabajos en la calzada y alcantarillas durante los primeros dos años.

Etiquetas: la rioja obras públicas licitación rutas nacionales vialidad nacional infraestructura vial
TL;DR

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