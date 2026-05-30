INTA Chilecito presenta innovadora técnica que reduce el consumo de agua en olivares

Investigadores del INTA Chilecito han encontrado que el riego deficitario controlado puede reducir el consumo de agua en olivares superintensivos hasta un 13% sin afectar la producción de aceite. Este avance responde a la necesidad de optimizar recursos hídricos en regiones semiáridas como La Rioja.

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La investigación realizada por un equipo del INTA Chilecito ha demostrado que la técnica de riego deficitario controlado en olivares superintensivos puede reducir el consumo de agua en un 13 % anual, sin afectar la calidad ni la productividad del aceite de oliva. Este estudio se desarrolla en colaboración con la Universidad Nacional de Chilecito y la empresa Unión Agraria, en respuesta a la necesidad de optimizar el uso del agua en el sector olivícola.

Los investigadores, liderados por María Andrea Calahorra, observaron que disminuir el riego en un 50 % entre agosto y octubre permite un ahorro significativo de agua. Este ensayo se centró en la variedad Arbequina y fue diseñado para evaluar el riego en diferentes etapas del cultivo, buscando aumentar la eficiencia del uso del recurso hídrico y mejorar los atributos del aceite.

En este contexto, el INTA también destacó el avance del sistema de olivar en seto en Chilecito, que permite la mecanización total de la poda y cosecha, aumentando así la productividad y adaptabilidad del cultivo a técnicas modernas de recolección.