Lunes, 1 de Junio 2026
Policiales

Tragedia en Ruta 27: un jornalero pierde la vida en accidente cerca de San Ramón

Un accidente en Ruta Provincial 27 dejó sin vida a Javier Ayala, de 43 años. La Justicia investiga si un segundo vehículo estuvo involucrado en el siniestro. La comunidad demanda respuestas y reabre el debate sobre la seguridad vial.

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Redacción Equipo Editorial
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Un trágico accidente en la Ruta Provincial 27, cerca de San Ramón, ha dejado a la comunidad conmocionada tras la muerte de Javier Ayala, un jornalero de 43 años. El siniestro ocurrió el viernes por la noche mientras Ayala conducía una motocicleta Motomel 150 cc y, por razones aún no esclarecidas, perdió el control, derrapando aproximadamente 20 metros y sufriendo lesiones craneales que le costaron la vida en el lugar.

La investigación, liderada por la jueza de feria María Eugenia Torres, ha tomado un giro importante. Se investiga la posibilidad de que un segundo vehículo haya atropellado el cuerpo de Ayala tras su caída y luego se haya dado a la fuga sin ofrecer asistencia. Esta sospecha ha generado preocupación en la comunidad, que exige claridad sobre lo ocurrido.

Con el fin de esclarecer los hechos, el cuerpo fue enviado a la Morgue de la capital provincial para realizar una autopsia complementaria. Los resultados de este estudio serán cruciales para determinar la dinámica del siniestro y la posible intervención de un tercero. La tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad vial, especialmente la necesidad de mejorar las condiciones en las rutas frecuentadas por motociclistas.

Etiquetas: la rioja san ramón accidente de tránsito justicia seguridad vial comunidad
TL;DR

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