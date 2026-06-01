Lunes, 1 de Junio 2026
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Restos de Agostina Vega encontrados en Córdoba: la fiscalía avanza en la investigación

Los restos de Agostina Vega, de 14 años, fueron hallados desmembrados en Córdoba, movilizando a más de 200 efectivos en la búsqueda. La autopsia será clave para esclarecer el crimen.

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En el contexto de la investigación del asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, se han encontrado sus restos desmembrados en Córdoba. El hallazgo, realizado por más de 200 efectivos, incluyó la búsqueda en un terreno de más de 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra.

Los restos fueron hallados en diferentes partes del predio, específicamente en una acequia y en una zona boscosa. Las fuentes indicaron que se descartó el uso de un serrucho en el desmembramiento, sugiriendo en cambio que se utilizó un arma blanca similar a un cuchillo. La autopsia, que se espera con gran expectativa, proporcionará información crucial sobre las circunstancias de la muerte y la posible existencia de abuso sexual.

El fiscal Raúl Garzón comentó que el crimen ocurrió entre el sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. Actualmente, Claudio Barrelier, de 33 años, está imputado por homicidio y ha tenido incidentes dentro del Complejo Penitenciario de Bouwer, donde intentó quitarse la vida y fue necesario sedarlo tras sus gritos de auxilio.

Etiquetas: argentina cordoba homicidio investigación autopsia justicia
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