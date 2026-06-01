Lunes, 1 de Junio 2026
Salud

Afectados por el paro: trabajadores de salud se movilizan en toda la provincia

La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR) convoca a un paro provincial el 3 de junio en respuesta a un decreto que afecta los derechos laborales. La medida busca frenar descuentos en salarios por matrículas no actualizadas y cuestiona la gestión del gobierno en el sector salud.

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Redacción Equipo Editorial
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Afectados por el paro: trabajadores de salud se movilizan en toda la provincia
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La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR) ha anunciado un paro provincial para el próximo miércoles 3 de junio, en respuesta a un decreto del gobierno que, según el gremio, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. La normativa en cuestión establece descuentos en los haberes de aquellos profesionales de la salud que no tengan su matrícula actualizada.

APROSLAR, junto con la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (FESPROSA), considera esta medida como ilegal y arbitraria. Argumentan que el salario es un derecho protegido por la Constitución Nacional y que la acción del gobierno podría considerarse una retención indebida de los ingresos de los trabajadores.

Además del paro, el equipo legal de APROSLAR trabaja en la presentación de recursos administrativos ante el Ministerio de Salud y la Secretaría de Trabajo de la provincia, y se planea llevar el caso a instancias judiciales. El gremio también busca visibilizar esta situación a nivel nacional, alertando sobre las consecuencias de políticas que han llevado al cierre de hospitales y despidos en el sector de la salud.

El paro del 3 de junio no solo aborda la cuestión de las matrículas, sino que también refleja una gestión que APROSLAR considera ineficaz en la priorización de la salud pública, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la salud.

Etiquetas: la rioja aproslar paro provincial salud gobierno provincial derechos laborales
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