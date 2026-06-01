Motociclista en estado crítico tras accidente en San Román: un llamado a la seguridad vial

Un fuerte siniestro vial en el barrio San Román dejó al conductor de una motocicleta con lesiones. La comunidad exige más medidas de seguridad y concientización vial tras este incidente.

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Un accidente de tránsito se produjo este lunes en la intersección de las calles Santa Fe y Mariano Moreno, en el barrio San Román. Una motocicleta colisionó con un automóvil, resultando en lesiones para el conductor de la moto, quien recibió asistencia médica en el lugar.

La intervención rápida de los servicios de emergencia y personal policial fue crucial para atender al herido y comenzar la investigación sobre las responsabilidades de los involucrados. La comunidad se muestra alarmada ante este siniestro, que se suma a otros incidentes similares en la zona, generando preocupación por la seguridad vial.

Las autoridades locales han hecho un llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito y mantengan una mayor precaución, especialmente en intersecciones con alto tráfico. Se prevé que se implementen medidas adicionales para mejorar la seguridad en la región y se inicien campañas de concientización para fomentar una conducción responsable.

Los vecinos destacan la necesidad de incrementar la presencia policial en horas pico, considerando que la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades es esencial para reducir la siniestralidad en las calles.