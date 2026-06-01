Agravamiento de la acusación por femicidio en el caso de Agostina: nuevas pruebas en la investigación

El fiscal Raúl Garzón investiga a Claudio Gabriel Barrelier por femicidio en el caso de Agostina Vega, lo que podría implicar una pena de prisión perpetua. La familia espera que se sumen más agravantes a la acusación y busca justicia en un contexto donde la violencia de género es crítica.

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El caso de Agostina Vega ha tomado un giro significativo con la decisión del fiscal Raúl Garzón de cambiar la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier a femicidio. Esta modificación eleva la gravedad de la acusación, lo que podría resultar en una condena de prisión perpetua si es hallado culpable. La información fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien también mencionó que se podrían agregar agravantes adicionales.

Nayi explicó que la nueva acusación no solo contempla el femicidio, sino que también se busca considerar el "homicidio transversal", que implica causar sufrimiento a la madre de la víctima. Además, se solicitará que se tenga en cuenta la alevosía y el ensañamiento en la conducta del imputado, quien presuntamente disfrutó de la muerte de Agostina.

La familia de la adolescente ha sido aceptada como querellante particular por la Justicia, lo que representa un avance en el proceso judicial. Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad, resaltando la problemática del femicidio y la urgente necesidad de abordar la violencia de género desde diversas perspectivas.

La situación actual destaca la importancia de fortalecer las políticas públicas y la colaboración institucional para prevenir estos delitos y proteger a las víctimas. La movilización social en apoyo a la familia de Agostina refleja un creciente rechazo hacia la violencia en el ámbito familiar y social.