Lunes, 1 de Junio 2026
Política

Cambio en la conducción del ENRGE: Néstor Marcelo Lamboglia deja su cargo en La Rioja

Néstor Marcelo Lamboglia dejó la presidencia del ENRGE a menos de un mes de asumir, en medio de tensiones internas. Vicente Serra toma el mando mientras se busca un nuevo líder.

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Redacción Equipo Editorial
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La renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) se produjo este lunes, menos de un mes después de su designación. Su vicepresidente, Vicente Serra, asume de inmediato el cargo, asegurando la continuidad del organismo en medio de tensiones internas con Marcelo Nachón, vocal del ente.

Las discrepancias entre Lamboglia y Nachón se habían intensificado en las últimas semanas, aunque se informó que la renuncia se debió a “motivos estrictamente personales”. A pesar de su salida, se garantiza que la continuidad institucional del ENRGE no se verá afectada, ya que el directorio sigue funcionando con normalidad.

Se iniciará un nuevo concurso para elegir al próximo presidente del ENRGE, que busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas y la electricidad. El organismo, que depende de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la fiscalización de los servicios públicos y alinearse con estándares internacionales.

Etiquetas: argentina gobierno nacional renuncia ente regulador gas y electricidad política
TL;DR

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