Estudiantes de Aminga se organizan ante el hostigamiento mediático sufrido

La comunidad educativa del Colegio Provincial de Aminga se movilizó hoy para frenar un hostigamiento digital contra su rectora, defendiendo la gestión y el servicio escolar.

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Esta mañana, la comunidad educativa del Colegio Provincial de Aminga realizó una manifestación para frenar lo que consideran un «hostigamiento sistemático» contra su rectora. Desde marzo, una página digital local ha estado difundiendo publicaciones falsas que perjudican su imagen, lo que motivó la movilización liderada por los estudiantes.

Gustavo, un referente del colegio, enfatizó que la decisión de salir a protestar fue tomada por los alumnos, quienes apoyan firmemente a la rectora. Durante la jornada, también se aclararon las acusaciones sobre la mala gestión de recursos, explicando que la falta de fondos ha sido un problema general en la provincia.

Se destacó que el comedor escolar ha funcionado gracias a la gestión responsable de remanentes presupuestarios del año anterior. Tras gestiones con las autoridades provinciales, se recibieron los fondos necesarios para garantizar la continuidad de la jornada escolar sin interrupciones.

El reclamo de la comunidad educativa es claro: piden que cesen los ataques digitales y se respete la labor de su gestión, que ha trabajado para asegurar el servicio alimentario y pedagógico a pesar de los obstáculos. Esta movilización busca defender la institución y exigir un trato justo en la comunicación digital.