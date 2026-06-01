Revelan detalles alarmantes sobre la muerte de Agostina Vega en Córdoba

La autopsia de Agostina Vega, hallada asesinada en Córdoba, revela abuso sexual y asfixia mecánica. Un detenido enfrenta cargos por femicidio. La investigación sigue en curso.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La autopsia de Agostina Vega, una adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, reveló que sufrió abuso sexual y falleció por asfixia mecánica. Actualmente, un hombre identificado como Claudio Barrelier está detenido e imputado por femicidio.

Los resultados de la autopsia, divulgados por el periodista Leo García, indican que Agostina fue víctima de agresión sexual antes de su muerte. La investigación ha generado inquietudes sobre la falta de reacción de los presentes en la vivienda donde ocurrió el crimen, así como la posibilidad de que la menor hubiera sido drogada.

El cuerpo fue encontrado en un descampado, en el límite entre el área rural y la ciudad, gracias a imágenes de una cámara de seguridad que registraron a Barrelier en el barrio. La búsqueda se intensificó tras la presión mediática, movilizando cerca de 250 policías y equipos especiales, incluyendo perros rastreadores y drones.

Los operativos se centraron en una propiedad abandonada conocida como La Casona, donde se localizaron los restos de Agostina, quien había estado desaparecida desde el 23 de mayo.